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Евросоюз может ввести санкции против Италии, - еврокомиссар

Новости » Политика    06.11.2018 - 13:31
Фото: Пьер Московиси (wikimedia.org)
Фото: Пьер Московиси (wikimedia.org)

В Брюсселе не исключают санкции против Италии из-за скандального бюджета  

Европейский комиссар по вопросам экономики Пьер Московиси не исключает, что Евросоюз может ввести санкции против Италии, если не удастся достичь соглашения по бюджету страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, Московиси подчеркнул, что выступает за диалог с Италией, однако в противном случае Брюссель все-таки может ввести санкции. Он также отметил, что у Рима есть неделя, чтобы изменить бюджетные планы.

"13 ноября мы ожидаем сильный и точный ответ итальянского правительства", - сказал Московиси.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 октября Европейская комиссия отклонила проект бюджета Италии. Кроме того, Брюссель назвал его беспрецедентным нарушением бюджетных правил. Отметим, согласно проекту дефицит бюджета Италии заложен в размере 2,4% ВВП, что в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства.

Правительство Италии утвердило проект бюджета несмотря на резкую критику Еврокомиссии. В то де время премьер Джузеппе Конте отметил, что настроен вести конструктивный диалог с Евросоюзом в ближайшие недели.

 

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