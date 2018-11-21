Єврокомісія остаточно відхилила проект держбюджету Італії

Фото: Джованні Тріал, міністр фінансів Італії (twitter.com/formich)

Таким чином ЄК починає процедуру з впровадження дисциплінарних заходів проти Італії

Європейська комісія у середу, 21 листопада, остаточно відхилила оновлений проект державного бюджету Італії на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Комісія також підтвердила, що правляча коаліція в Римі порушує так зване боргове правило, згідно з яким в Європі дозволено загальний борг не більше 60% від обсягу випущеної продукції. В Італії коефіцієнт заборгованості становить більше 130%. Тому ЄК наполягає, що країна зобов'язана скоротити свою заборгованість в довгостроковій перспективі.

Таким чином Єврокомісія може розпочати процедуру щодо визначення дисциплінарних заходів щодо Італії.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія вже попереджала, що прийме дисциплінарні заходи щодо Італії у зв'язку із бюджетом на 2019 рік. Такі заходи стали вимушеними після того, як Рим відмовився змінювати проект дефіцитного бюджету на 2019 рік.

Раніше бюджет Італії на 2019 рік Європейська комісія відхилила 23 жовтня. Крім того, Брюссель назвав його безпрецедентним порушенням бюджетних правил. Зазначимо, згідно з проектом дефіцит бюджету Італії закладений у розмірі 2,4% ВВП, що в три рази перевищує орієнтири попереднього італійського уряду.

Глава Міністерства економіки і фінансів Італії Джованні Тріал заявив, що Італія не змінить свій проект бюджету на 2019 рік і направила в Єврокомісію старий проект бюджету, схвалений Радою міністрів країни.