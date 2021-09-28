Еврокомиссия намерена ввести визовые ограничения для людей, связанных с белорусским режимом
Фото: Еврокомиссия намерена ввести визовые ограничения для людей, связанных с белорусским режимом (ec.europa.eu)
Европейская комиссия планирует предложить приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с белорусским режимом. ЕК внесет предложение в среду, 29 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Европейская комиссия завтра предложит приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с режимом Беларуси. Страны-члены и Европарламент дадут окончательный зеленый свет", - написал журналист.
Напомним, ЕС уже начал подготовку нового пакета санкций против Беларуси.
Кроме того, из-за санкций британская табачная компания British American Tobacco прекратила сотрудничество с Беларусью.