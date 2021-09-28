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Еврокомиссия намерена ввести визовые ограничения для людей, связанных с белорусским режимом

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Вторник 28 сентября 2021 21:10
Еврокомиссия намерена ввести визовые ограничения для людей, связанных с белорусским режимом Фото: Еврокомиссия намерена ввести визовые ограничения для людей, связанных с белорусским режимом (ec.europa.eu)
Автор: Валерия Полищук

Европейская комиссия планирует предложить приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с белорусским режимом. ЕК внесет предложение в среду, 29 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Европейская комиссия завтра предложит приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с режимом Беларуси. Страны-члены и Европарламент дадут окончательный зеленый свет", - написал журналист.

Напомним, ЕС уже начал подготовку нового пакета санкций против Беларуси.

Кроме того, из-за санкций британская табачная компания British American Tobacco прекратила сотрудничество с Беларусью.

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