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Британская табачная компания отказалась от сотрудничества в Беларуси из-за санкций США

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Беларусь, Вторник 14 сентября 2021 18:24
Британская табачная компания отказалась от сотрудничества в Беларуси из-за санкций США Фото: Британская табачная компания отказалась от сотрудничества в Беларуси из-за санкций США (grodno.in)
Автор: Валерия Полищук

Крупнейшая табачная компания Великобритании British American Tobacco приостановила производство своих брендов в Беларуси на государственной табачной фабрике "Неман". Вашингтон обвиняет фабрику в подпитке контрабанды табака и помощи в финансировании жестокого репрессивного режима в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iNews.

British American Tobacco заявила, что прекратила заказы на Гродненской табачной фабрике "Неман", которое заключило долгосрочное соглашение с лондонским сигаретным гигантом о производстве некоторых из его самых известных брендов, таких как Rothmans, Lucky Strike и Pall Mall, для белорусского рынка.

Это решение последовало за объявлением в прошлом месяце администрацией президента США Джо Байдена санкций, направленных против физических и юридических лиц, которых он обвиняет в пополнении карманов Александра Лукашенко и его приближенных путем предоставления средств и поддержания продолжающихся насильственных репрессий, в результате которых тысячи людей были задержаны на основании заявлений о пытках и жестокости.

Шаг британской компании представляет собой победу сторонников демократии, которые призывали западные компании, имеющие значительные деловые интересы в Беларуси, связанные с режимом, отказаться от участия или выйти из бизнеса.

Белорусская компания "Неман" фактически обладает монополией на табачном рынке страні, обеспечивая 70% продаж, и Вашингтон утверждает, что это одна из нескольких организаций, которые получают "преференции" от режима в обмен на предоставление средств Лукашенко.

Вашингтон назвал "Неман" основным источником нелегальных сигарет в ЕС, а ее продукция занимает значительное место в "прибыльной контрабандной торговле табаком".

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