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Єврокомісія має намір ввести візові обмеження для людей, пов'язаних з білоруським режимом

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Вівторок 28 вересня 2021 21:10
Єврокомісія має намір ввести візові обмеження для людей, пов'язаних з білоруським режимом Фото: Єврокомісія має намір ввести візові обмеження для людей, пов'язаних з білоруським режимом (ec.europa.eu)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія планує запропонувати призупинити дію Візового кодексу ЄС для людей, пов'язаних з білоруським режимом. ЄК внесе пропозицію в середу, 29 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Європейська комісія завтра запропонує призупинити дію Візового кодексу ЄС для людей, пов'язаних з режимом Білорусі. Країни-члени і Європарламент дадуть остаточне зелене світло", - написав журналіст.

Нагадаємо, ЄС вже почав підготовку нового пакету санкцій проти Білорусі.

Крім того, через санкції Британська тютюнова компанія British American Tobacco припинила співпрацю з Білоруссю.

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