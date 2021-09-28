Єврокомісія має намір ввести візові обмеження для людей, пов'язаних з білоруським режимом
Фото: Єврокомісія має намір ввести візові обмеження для людей, пов'язаних з білоруським режимом (ec.europa.eu)
Європейська комісія планує запропонувати призупинити дію Візового кодексу ЄС для людей, пов'язаних з білоруським режимом. ЄК внесе пропозицію в середу, 29 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Європейська комісія завтра запропонує призупинити дію Візового кодексу ЄС для людей, пов'язаних з режимом Білорусі. Країни-члени і Європарламент дадуть остаточне зелене світло", - написав журналіст.
Нагадаємо, ЄС вже почав підготовку нового пакету санкцій проти Білорусі.
Крім того, через санкції Британська тютюнова компанія British American Tobacco припинила співпрацю з Білоруссю.