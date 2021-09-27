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ЕС может завершить подготовку новых санкций против Беларуси до конца октября

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Брюссель, Понедельник 27 сентября 2021 16:04
ЕС может завершить подготовку новых санкций против Беларуси до конца октября Фото: ЕС готовит новые санкции против Беларуси (naslovi.eu)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз уже начал подготовку нового пакета санкций против Беларуси. Новые ограничения в отношении белорусского режима, как ожидается, будут готовы в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Это уже пятый пакет санкций против белорусского режима, который готовит Евросоюз, после фальсификации выборов президента и силового разгона акций протеста в Беларуси.

"Работа над пятым пакетом санкций против Беларуси началась, но, как обычно, нужно время. Может быть готовым к концу октября", - сказал Йозвяк.

Журналист отметил, что санкции будут касаться наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси на границах Литвы, Латвии и Польши.

Напомним, из-за санкций британская табачная компания British American Tobacco прекратила сотрудничество с Беларусью.

Добавим, глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что не будет говорить с Западом, пока с Беларуси не снимут санкции.

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