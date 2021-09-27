ЕС может завершить подготовку новых санкций против Беларуси до конца октября

Европейский союз уже начал подготовку нового пакета санкций против Беларуси . Новые ограничения в отношении белорусского режима, как ожидается, будут готовы в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка .

Это уже пятый пакет санкций против белорусского режима, который готовит Евросоюз, после фальсификации выборов президента и силового разгона акций протеста в Беларуси.

"Работа над пятым пакетом санкций против Беларуси началась, но, как обычно, нужно время. Может быть готовым к концу октября", - сказал Йозвяк.

Журналист отметил, что санкции будут касаться наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси на границах Литвы, Латвии и Польши.