У Єврокомісії заявили, що вступ України до ЄС не заблоковано попри вето Угорщини

Єврокомісія очікує продовження переговорів щодо вступу України до ЄС на рівні робочих груп, попри відсутність одностайної підтримки усіх держав-членів. У цьому контексті вето Угорщини не вплине на загальне рішення.
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає РБК-Україна з посиланням на DW.
За словами Кос, повноцінне відкриття переговорних кластерів наразі неможливе через вето прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Водночас вона наголосила, що сам процес вступу України "не заблоковано".
"Ми заблоковані в ухваленні рішень, але технічна частина триває. Сподіваємося, що робота в експертних групах буде пришвидшена, і ми зможемо робити те саме, що робили б після офіційного відкриття всіх кластерів", - сказала єврокомісарка.
Вона також підкреслила, що "ані українцям, ані молдаванам не потрібен Орбан, щоб продовжувати реформи".
Нагадаємо, раніше Марта Кос повідомляла, що ЄК працює над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця цього листопада.
Як відомо, Європейський Союз досі не може офіційно почати переговори з Україною про вступ країни до блоку - вето Угорщини відіграє основну роль у цьому.
Однак на початку листопада Європейська комісія опублікувала звіт у межах "Пакета розширення ЄС", в якому високо оцінили прогрес України у реформах.
Президент Володимир Зеленський розкритикував Орбана за те, що Будапешт блокує вступ України до блоку і пояснив таку його позицію виборами. Він заявляв, що електорат угорського прем'єра направлений на опозиційне ставлення стосовно всіх дій та рішень ЄС.