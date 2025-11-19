У Єврокомісії заявили, що вступ України до ЄС не заблоковано попри вето Угорщини

Переговорні кластери заблоковані Угорщиною

За словами Кос, повноцінне відкриття переговорних кластерів наразі неможливе через вето прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Водночас вона наголосила, що сам процес вступу України "не заблоковано".

"Ми заблоковані в ухваленні рішень, але технічна частина триває. Сподіваємося, що робота в експертних групах буде пришвидшена, і ми зможемо робити те саме, що робили б після офіційного відкриття всіх кластерів", - сказала єврокомісарка.

Вона також підкреслила, що "ані українцям, ані молдаванам не потрібен Орбан, щоб продовжувати реформи".