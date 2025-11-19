RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Еврокомиссии заявили, что вступление Украины в ЕС не заблокировано вопреки вето Венгрии

Фото: европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Еврокомиссия ожидает продолжения переговоров по вступлению Украины в ЕС на уровне рабочих групп, несмотря на отсутствие единодушной поддержки всех государств-членов. В этом контексте вето Венгрии не повлияет на общее решение.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Переговорные кластеры заблокированы Венгрией

По словам Кос, полноценное открытие переговорных кластеров пока невозможно из-за вето премьера Венгрии Виктора Орбана. В то же время она подчеркнула, что сам процесс вступления Украины "не заблокирован".

"Мы заблокированы в принятии решений, но техническая часть продолжается. Надеемся, что работа в экспертных группах будет ускорена, и мы сможем делать то же, что делали бы после официального открытия всех кластеров", - сказала еврокомиссар.

Она также подчеркнула, что "ни украинцам, ни молдаванам не нужен Орбан, чтобы продолжать реформы".

Будапешт блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, ранее Марта Кос сообщала, что ЕК работает над тем, чтобы открыть переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца этого ноября.

Как известно, Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры с Украиной о вступлении страны в блок - вето Венгрии играет основную роль в этом.

Однако в начале ноября Европейская комиссия опубликовала отчет в рамках "Пакета расширения ЕС", в котором высоко оценили прогресс Украины в реформах.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Орбана за то, что Будапешт блокирует вступление Украины в блок и объяснил такую его позицию выборами. Он заявлял, что электорат венгерского премьера направлен на оппозиционное отношение ко всем действиям и решениям ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюзВенгрия