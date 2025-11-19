В Еврокомиссии заявили, что вступление Украины в ЕС не заблокировано вопреки вето Венгрии

Еврокомиссия ожидает продолжения переговоров по вступлению Украины в ЕС на уровне рабочих групп, несмотря на отсутствие единодушной поддержки всех государств-членов. В этом контексте вето Венгрии не повлияет на общее решение.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По словам Кос, полноценное открытие переговорных кластеров пока невозможно из-за вето премьера Венгрии Виктора Орбана. В то же время она подчеркнула, что сам процесс вступления Украины "не заблокирован".
"Мы заблокированы в принятии решений, но техническая часть продолжается. Надеемся, что работа в экспертных группах будет ускорена, и мы сможем делать то же, что делали бы после официального открытия всех кластеров", - сказала еврокомиссар.
Она также подчеркнула, что "ни украинцам, ни молдаванам не нужен Орбан, чтобы продолжать реформы".
Напомним, ранее Марта Кос сообщала, что ЕК работает над тем, чтобы открыть переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца этого ноября.
Как известно, Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры с Украиной о вступлении страны в блок - вето Венгрии играет основную роль в этом.
Однако в начале ноября Европейская комиссия опубликовала отчет в рамках "Пакета расширения ЕС", в котором высоко оценили прогресс Украины в реформах.
Президент Владимир Зеленский раскритиковал Орбана за то, что Будапешт блокирует вступление Украины в блок и объяснил такую его позицию выборами. Он заявлял, что электорат венгерского премьера направлен на оппозиционное отношение ко всем действиям и решениям ЕС.