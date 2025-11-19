В Еврокомиссии заявили, что вступление Украины в ЕС не заблокировано вопреки вето Венгрии

Переговорные кластеры заблокированы Венгрией

По словам Кос, полноценное открытие переговорных кластеров пока невозможно из-за вето премьера Венгрии Виктора Орбана. В то же время она подчеркнула, что сам процесс вступления Украины "не заблокирован".

"Мы заблокированы в принятии решений, но техническая часть продолжается. Надеемся, что работа в экспертных группах будет ускорена, и мы сможем делать то же, что делали бы после официального открытия всех кластеров", - сказала еврокомиссар.

Она также подчеркнула, что "ни украинцам, ни молдаванам не нужен Орбан, чтобы продолжать реформы".