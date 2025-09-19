В Єврокомісії назвали кількість європейських країн-імпортерів російського газу

За словами речниці ЄС з питань енергетики Анни-Кайси Ітконен, низка країн-членів блоку все ще імпортує російський трубопровідний газ та скраплений природний газ (СПГ). ЄС не має даних про те, де імпортований газ використовується.

До групи імпортерів входять вісім країн:

Бельгія,

Франція,

Греція,

Угорщина,

Нідерланди,

Португалія,

Словаччина,

Іспанія.

Ітконен не наводила даних щодо обсягів імпорту російського газу кожною з країн. При цьому питання має велику важливість, оскільки президент США Дональд Трамп продовжує тиск на країни ЄС з вимогою повністю припинити імпорт будь-яких енергоносіїв з РФ.