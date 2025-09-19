RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Еврокомиссии назвали количество европейских стран-импортеров российского газа

Иллюстративное фото: российский газ поступает в восемь стран ЕС (Getty Images)
Автор: Антон Корж

По меньшей мере восемь стран Европейского Союза до сих пор импортируют российский газ в тех или иных объемах. Нет точных данных, где именно используется приобретенный российский газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам пресс-секретаря ЕС по вопросам энергетики Анны-Кайсы Итконен, ряд стран-членов блока все еще импортирует российский трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ). ЕС не имеет данных о том, где импортируемый газ используется.

В группу импортеров входят восемь стран:

  • Бельгия,
  • Франция,
  • Греция,
  • Венгрия,
  • Нидерланды,
  • Португалия,
  • Словакия,
  • Испания.

Итконен не приводила данных по объемам импорта российского газа каждой из стран. При этом вопрос имеет большую важность, поскольку президент США Дональд Трамп продолжает давление на страны ЕС с требованием полностью прекратить импорт любых энергоносителей из РФ.

 

Отметим, по данным СМИ, 19 сентября Европейская комиссия предложит запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) до 1 января 2027 года. Это на год раньше, чем планировалось до этого. Одной из причин стало давление Трампа на блок.

Впрочем, есть неприятная реальность. По данным СМИ, она заключается в том, что Европейский Союз вряд ли сможет отказаться от российской нефти и газа даже до 2027 года. Любые настояния сделать это раньше также, вероятно, обречены на провал - в том числе требование Польши отказаться от энергоносителей из России до конца 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюзРоссийская Федерация