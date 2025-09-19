В Еврокомиссии назвали количество европейских стран-импортеров российского газа

По словам пресс-секретаря ЕС по вопросам энергетики Анны-Кайсы Итконен, ряд стран-членов блока все еще импортирует российский трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ). ЕС не имеет данных о том, где импортируемый газ используется.

В группу импортеров входят восемь стран:

Бельгия,

Франция,

Греция,

Венгрия,

Нидерланды,

Португалия,

Словакия,

Испания.

Итконен не приводила данных по объемам импорта российского газа каждой из стран. При этом вопрос имеет большую важность, поскольку президент США Дональд Трамп продолжает давление на страны ЕС с требованием полностью прекратить импорт любых энергоносителей из РФ.