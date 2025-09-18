ЄС планує прискорити відмову від російського СПГ через тиск Трампа, - Bloomberg
Європейський Союз планує прискорити відмову від російського зрідженого природного газу (СПГ) через тиск з боку президента США Дональда Трампа. Розглядається кілька варіантів, як прискорити відмову.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.
За даними видання, Європейська комісія розглядає можливість внести до наступного санкційного пакета положення щодо поступового припинення імпорту російського СПГ. Остаточно припинити імпорт пропонується до кінця 2027 року, а новий пакет можуть винести на розгляд 19 вересня.
Також розглядається варіант відмови від російського СПГ через зміни в плані RePowerEU - ініціативі, яка покликана припинити залежність Європи від російських енергоносіїв.
Відмова від СПГ з Росії через RePowerEU може стати кращим варіантом, оскільки санкції в майбутньому можуть зняти, а відмова через ініціативу - постійний захід. До того ж голосування за RePowerEU буде проводитися кваліфікованою більшістю, що не дасть можливості заблокувати відмову від палива з РФ.
Постачання російського СПГ наразі все ще складають 19% від загального газового імпорту ЄС. Найбільші імпортери - це Іспанія, Бельгія та Франція. В США вже неодноразово заявляли, що готові повністю замінити Росію на ринку СПГ для Європи - особливо з урахуванням того, що ЄС й без того щороку імпортує американського газу на десятки мільярдів.
Трамп та ситуація з російськими енергоносіями
Президент США Дональд Трамп тим часом продовжує скаржитися на Європу - вона, на його думку, купує забагато російської нафти. Цим вона не дає можливості Трампу "припинити війну" в Україні.
Також Трамп пов'язує введення нових санкцій проти Росії із припиненням придбання російської нафти країнами НАТО. Він ще до цього активно критикував ЄС за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії.
В ЄС заявили, що планують значно прискорити відмову від російських енергоносіїв. Але неприємна реальність полягає в тому, що блок навряд чи зможе відмовитись від російської нафти та газу навіть до 2027 року.