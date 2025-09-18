ЄС планує прискорити відмову від російського СПГ через тиск Трампа, - Bloomberg

Європейський Союз планує прискорити відмову від російського зрідженого природного газу (СПГ) через тиск з боку президента США Дональда Трампа. Розглядається кілька варіантів, як прискорити відмову.

За даними видання, Європейська комісія розглядає можливість внести до наступного санкційного пакета положення щодо поступового припинення імпорту російського СПГ. Остаточно припинити імпорт пропонується до кінця 2027 року, а новий пакет можуть винести на розгляд 19 вересня.

Також розглядається варіант відмови від російського СПГ через зміни в плані RePowerEU - ініціативі, яка покликана припинити залежність Європи від російських енергоносіїв.

Відмова від СПГ з Росії через RePowerEU може стати кращим варіантом, оскільки санкції в майбутньому можуть зняти, а відмова через ініціативу - постійний захід. До того ж голосування за RePowerEU буде проводитися кваліфікованою більшістю, що не дасть можливості заблокувати відмову від палива з РФ.