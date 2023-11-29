У Єврокомісії не бачать негативного впливу експорту агропродукції з України до ЄС

У Єврокомісії наразі не бачать значних негативних наслідків для європейських ринків від експорту української агропродукції.
Про це йшлося на засіданні комітету Європейського парламенту з питань сільського господарства та розвитку в Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Як повідомляється, на засіданні депутати обмінялись думками з членами Єврокомісії з приводу ризиків для фермерів ЄС від зростання темпів постачання української продукції.
"Ми відстежуємо обсяги, ми відстежуємо динаміку цін, імпортну ціну на національному рівні, а також ціни на рівні ЄС, і ми публікуємо моніторинговий звіт кожні два місяці. Тож поки що ми не бачимо якихось дуже значних негативних наслідків для сільськогосподарського ринку ЄС", - сказав П'єр Баску, директор з питань сталого розвитку та підтримки доходів Генерального директорату з питань сільського господарства Єврокомісії.
За його словами, Єврокомісія працює над розвитком "коридорів солідарності" та зменшенням витрат на транзит, оскільки хоче, "щоб Україна продовжувала робити свій внесок у світову продовольчу безпеку та могла продовжувати експортувати свою продукцію в ЄС, а також за його межі".
За даними євродепутатів, "коридори солідарності" стали рятівними для української економіки й дозволили експортувати понад 108 мільйонів тонн товарів та імпортувати 38 мільйонів тонн іншої продукції на загальну суму 123 мільярди євро. Ці обсяги значно зросли після відкриття чорноморського маршруту.
Зазначається, що у жовтні з 4,5 млн тонн зерна та інших супутніх товарів, експортованих з України, 3,2 млн т пройшли через "коридори солідарності", а близько 1,3 мільйона тонн - саме через гуманітарний чорноморський коридор.
Водночас необхідно мінімізувати негативний вплив на європейських фермерів, твердять євродепутати. На їхню думку, сплеск експорту до ЄС, який є таким важливим для української економіки, "мав певний непередбачуваний ефект на деяких регіональних ринках у прифронтових країнах-членах, а також спричинив тиск у певних секторах у ЄС"
Віцепрезидентка аграрного комітету Мазалі Агілар заявила, що іспанські порти переповнені зерном не тільки з України, а й з Росії, за неймовірно низькими цінами.
"З таким тиском імпорту вони не можуть продовжувати працювати. Очевидно, що ми повинні показати нашу солідарність з Україною, але не за рахунок наших виробників зерна", - сказала вона.
Агілар також закликала комісію вжити заходів, аби європейські виробники збіжжя не збанкрутували.
Водночас Іспанія, де цього року виробництво зернових впало на понад 40% через несприятливі погодні умови, зараз гостро потребує збіжжя.
Євродепутати вважають, що підтримувати необхідно насамперед транзит українських зернових через ЄС до кінцевих ринків, вважають євродепутати. Також, припускають деякі з них, Всесвітній продовольчий фонд міг би бути більш активним і викуповувати частину цих зернових.
На відміну від зерна імпорт українського цукру до Європи не викликає занепокоєння.
"Ціни на цукор перевищують 800 євро за тонну, тобто є надзвичайно високими в історичному аспекті. Отже, в ЄС виробництво цукру цього року, за оцінками, сягне близько 15,6 млн тонн, а це означає, що імпорт буде необхідним", - розповів голова комітету Норберт Лінс.
"Ми хочемо бачити Україну в майбутньому членом ЄС. Вона є великим виробником", - зазначив член комітету Мартін Хойслінг.
Але, за його словами, потрібен довгостроковий план, який збалансує захист європейських виробників та допомогу Україні.
Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української агропродукції до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.
У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.
При цьому в Україні та Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.
Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вводить новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.
А нещодавно міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявляв, що Польща може передати контроль над експортом українського збіжжя Німеччині та Литві.
Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року.
У перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.
Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили та пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, поки що за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".
Раніше повідомлялося, що Україна вже зіткнулася з проблемою постачання палива через блокаду польських перевізників.
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