В Еврокомиссии не видят негативного влияния экспорта агропродукции из Украины в ЕС

Как сообщается, на заседании депутаты обменялись мнениями с членами Еврокомиссии по поводу рисков для фермеров ЕС ростом темпов поставки украинской продукции.

"Мы отслеживаем объемы, мы отслеживаем динамику цен, импортную цену на национальном уровне, а также цены на уровне ЕС, и мы публикуем мониторинговый отчет каждые два месяца. Поэтому пока мы не видим каких-либо очень значительных негативных последствий для сельскохозяйственного рынка ЕС", - сказал Пьер Баску, директор по устойчивому развитию и поддержке доходов Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии.

По его словам, Еврокомиссия работает над развитием "коридоров солидарности" и уменьшением расходов на транзит, поскольку хочет, "чтобы Украина продолжала вносить свой вклад в мировую продовольственную безопасность и могла продолжать экспортировать свою продукцию в ЕС, а также за его пределы".

По данным евродепутатов, "коридоры солидарности" стали спасительными для украинской экономики и позволили экспортировать более 108 миллионов тонн товаров и импортировать 38 миллионов тонн другой продукции на общую сумму 123 миллиарда евро. Эти объемы значительно выросли после открытия черноморского маршрута.

Отмечается, что в октябре из 4,5 млн. тонн зерна и других сопутствующих товаров, экспортируемых из Украины, 3,2 млн. тонн прошли через "коридоры солидарности", а около 1,3 миллиона тонн - именно через гуманитарный черноморский коридор.

В то же время, необходимо минимизировать негативное влияние на европейских фермеров, утверждают евродепутаты. По их мнению, всплеск экспорта в ЕС, который так важен для украинской экономики, "оказал определенный непредсказуемый эффект на некоторых региональных рынках в прифронтовых странах-членах, а также оказал давление в определенных секторах в ЕС"

Вице-президент аграрного комитета Мазали Агилар заявила, что испанские порты переполнены зерном не только из Украины, но и из России, по невероятно низким ценам.

"С таким давлением импорта они не могут продолжать работу. Очевидно, что мы должны показать нашу солидарность с Украиной, но не за счет наших производителей зерна", - сказала она.

Агилар также призвала комиссию принять меры, чтобы европейские производители зерна не обанкротились.

В то же время Испания, где в этом году производство зерновых упало более чем на 40% из-за неблагоприятных погодных условий, сейчас остро нуждается в зерне.

Евродепутаты считают, что поддерживать необходимо, прежде всего, транзит украинских зерновых через ЕС на конечные рынки. Также, предполагают некоторые из них, Всемирный продовольственный фонд мог быть более активным и выкупать часть этих зерновых.

В отличие от зерна импорт украинского сахара в Европу не вызывает беспокойства.

"Цены на сахар превышают 800 евро за тонну, то есть чрезвычайно высоки в историческом аспекте. Следовательно, в ЕС производство сахара в этом году, по оценкам, составит около 15,6 млн тонн, а это значит, что импорт будет необходимым", - рассказал глава комитета Норберт Линс.

"Мы хотим видеть Украину в будущем членом ЕС. Она является крупным производителем", - отметил член комитета Мартин Хойслинг.

Но, по его словам, нужен долгосрочный план, который сбалансирует защиту европейских производителей и помощь Украине.

Экспорт с Украины

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

А недавно министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша может передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве.

Забастовка польских перевозчиков и блокада границы

Напомним, с 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года.

В первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.

Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, пока по неподтвержденной информации есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

Ранее сообщалось, что Украина уже столкнулась с проблемой поставки топлива из-за блокады польских перевозчиков.