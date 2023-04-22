Єврокомісія завтра продовжить переговори щодо імпорту зерна з України, - ЗМІ
Єврокомісія продовжить переговори з п’ятьма країнами у справі імпорту зерна з України вже завтра, 23 квітня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
За словами кореспондентки видання у Брюсселі Беати Пломецької, сторони порушать питання заборони імпорту українських продуктів. Європейська комісія запропонувала заборонити перевезення до Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини пшениці, кукурудзи, соняшника та насіння ріпаку. Відповідні кроки замінять односторонні рішення країн щодо блокування імпорту.
"П’ять країн оцінили, що пропозиції комісії - недостатні. Тому дотеперішні консультації у цій справі не принесли результатів. Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина хочуть, аби заборона імпорту також стосувалася соняшникової олії, борошна, меду, цукру та м’яких фруктів, яєць, м’яса, молока та молочних продуктів. Міністри сільського господарства п’яти країн написали про це у листі, надісланому до комісії", - розповіла кореспондент.
Зокрема невідомо наскільки довго заборона повинна діяти, оскільки країни не подають термінів, однак на їхню думку, це повинно діяти до стабілізації ситуації на ринку.
"Якщо в неділю не буде результатів, то чергові перемовини відбудуться у понеділок. У планах оголосити порозуміння найпізніше у вівторок при нагоді зустрічі у Люксембурзі міністрів рільництва 27 країн", - додала кореспондент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща заборонила імпорт зерна та іншого продовольства з України, однак вже 18 квітня країни домовилися про поновлення транзиту.
Угорщина, зі свого боку, заборонила імпорт 25 продуктів з України, а Євросоюз готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна.
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