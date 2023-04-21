П'ять країн просять Єврокомісію розширити список заборонених для імпорту продуктів з України

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа Європейській комісії, де закликають розширити перелік продуктів з України, ввезення яких на територію цих країн має бути заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

Країни вважають, що запропонований винятковий запобіжний захід у вигляді дозволу імпорту лише для транзиту до решти ЄС та решти світу має охоплювати ширший спектр продуктів, ніж пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшнику.

"Ми пропонуємо розширити сферу застосування також на соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти", - йдеться у листі.

Представники п'ятьох країн просять продовжити дію цих заходів після закінчення режиму скасування мит на товари з України, що відбудеться в червні 2023 року.

"Скасування цих заходів може розглядатися лише після відновлення ринкової рівноваги в прикордонних або прилеглих державах-членах", - наголосили вони.

Міністри також просять якнайшвидше підготувати черговий пакет підтримки для постраждалих фермерів, а також запровадити механізм автоматичної підтримки в аналогічних ситуаціях у майбутньому.