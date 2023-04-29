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Єврокомісія заборонить основний аграрний імпорт із України з початку травня, - польські ЗМІ

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Польща, Субота 29 квітня 2023 12:34
Єврокомісія заборонить основний аграрний імпорт із України з початку травня, - польські ЗМІ Фото: аграрний експорт з України до Польщі заборонять із початку травня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія працює над постановою, яка забороняє імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до п'яти країн Східної Європи, і хоче, щоб ембарго набуло чинності 2 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24.

За даними джерел видання, до 2 травня Польща скасувати заборону на ввезення з України кількох десятків продуктів харчування, щоб замінити його рішенням ЄС щодо ембарго на чотири продукти.

"Такі домовленості між п'ятьма країнами та Європейською комісією", - йдеться у публікації.

Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що вони скасують національні заходи якнайшвидше. Зараз Єврокомісія чекає на конкретні рішення з цього приводу. Суть у тому, щоби уникнути паралельного застосування заборон, повідомляє видання.

За даними RMF24, олія та інші сільськогосподарські товари будуть підлягати дослідженню, і у разі виявлення проблем на ринку можуть бути введені тарифи.

Фермери з п'яти країн також отримають підтримку у розмірі 100 млн євро, з яких польські фермери - майже 40 млн євро.

Нагадаємо, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України .

Єврокомісія 28 квітня на переговорах із п'ятьма країнами досягла політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС . Було вирішено запровадити заборону на ввезення української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, що становить 90% імпорту. Водночас, країни-члени ЄС скасовують односторонню блокаду.

Водночас МЗС України передало до посольства Польщі та представництва ЄС в Україні ноти про категоричну неприйнятність будь-яких торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції з України.

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