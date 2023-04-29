Еврокомиссия запретит основной аграрный импорт из Украины с начала мая, - польские СМИ
Еврокомиссия работает над постановлением, запрещающим импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пять стран Восточной Европы, и хочет, чтобы эмбарго вступило в силу 2 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.
По данным источников издания, до 2 мая Польша отменить запрет на ввоз из Украины нескольких десятков продуктов питания, чтобы заменить его решением ЕС об эмбарго на четыре продукта.
"Таковы договоренности между пятью странами и Европейской комиссией", - говорится в публикации.
Польша, Болгария, Венгрия и Словакия подтвердили, что они отменят национальные меры как можно скорее. Сейчас Еврокомиссия ждет конкретных решений по этому поводу. Суть в том, чтобы избежать параллельного применения запретов, сообщает издание.
По данным RMF24, подсолнечное масло и другие сельскохозяйственные товары будут подлежать доследованию, и в случае выявления проблем на рынке могут быть введены тарифы.
Фермеры из пяти стран также получат поддержку в размере 100 млн евро, из которых польские фермеры - почти 40 млн евро.
Напомним, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.
Еврокомиссия 28 апреля на переговорах с пятью странами достигла политического решения по импорту украинской агропродукции в ЕС. Было решено ввести запрет на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, что составляет 90% импорта. В то же время страны-члены ЕС отменяют одностороннюю блокаду.
В то же время МИД Украины передал в посольство Польши и представительство ЕС в Украине ноты о категорической неприемлемости любых торговых ограничений на импорт аграрной продукции из Украины.
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