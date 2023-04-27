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НБУ оцінив втрати аграріїв через проблеми з транзитом через Східну Європу

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 14:56
НБУ оцінив втрати аграріїв через проблеми з транзитом через Східну Європу Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк у своєму макропрогнозі врахував проблеми з транзитом української агропродукції через країни Східної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Ми врахували цей фактор і вже на другий квартал зменшили експорт нашої агропродукції приблизно на 200 млн доларів", - сказав він.

За його словами, втрати від заборони експорту до країн-сусідів будуть більш значними. "Але ми також враховували можливості переорієнтації на інші країни, в тому числі і за рахунок використання зернового коридору", - додав він.

"На третій-четвертий квартал цього року ми додаткових втрат не закладали. Однак ми чудово розуміємо, що є певні ризики, пов’язані як з можливістю пролонгації цих санкцій сусідніми країнами, так і з ще більшими ускладненнями роботи зернового коридору", - сказав Ніколайчук.

Водночас заступник голови НБУ повідомив, що базовий сценарій передбачає нормальне функціонування зернового коридору до кінця року, з урахуванням зниження без пекових ризиків з початку наступного року - розширення можливостей логістики морськими шляхами.

Нагадаємо, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов'язано з тим, що ввезення зерна значно вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Єврокомісія та міністри з п'яти країн Євросоюзу поки що не змогли дійти згоди щодо питання імпорту української агропродукції.

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