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Єврокомісія виділить фермерам 100 мільйонів євро підтримки через продукцію з України

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Європа, П'ятниця 28 квітня 2023 20:49
Єврокомісія виділить фермерам 100 мільйонів євро підтримки через продукцію з України Фото: Єврокомісія виділить фермерам 100 млн євро підтримки через продукцію з України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Європейська комісія виділить додатково 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС. Рішення спрямоване на те, щоб розрядити обстановку навколо українського зерна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Єврокомісії.

Єврокомісія вирішила фінансово підтримати фермерів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії. Для них буде виділено 100 мільйонів євро.

"Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та пʼятьма її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію", - повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Окрім цього Єврокомісія введе заборону на ввіз української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника. Варто зауважити, що заборона на імпорт цих товарів становить 90% всього імпорту з України. Вона набуде чинності 6 червня, коли закінчиться нинішній режим безмитної торгівлі з Україною.

Натомість країни-члени ЄС скасовують односторонню блокаду.

Також Єврокомісія проведе розслідування щодо молока, мʼяса птиці та яєць з України, заборону на імпорт яких просуває Польща. У разі, якщо буде виявлено порушення, то буде введено ввізні мита.

Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна з України. Про це оголосив голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, яка останнім часом почала втрачати популярність.

При цьому 18 квітня Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту зерна. Але заборона на імпорт залишилася чинною.

Більш детально про те, чим Польщі не потрапило зерно з України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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