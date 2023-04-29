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Заборони неприйнятні: Україна вимагає від Польщі та ЄС поновити аграрний імпорт та транзит

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Україна, Субота 29 квітня 2023 10:53
Заборони неприйнятні: Україна вимагає від Польщі та ЄС поновити аграрний імпорт та транзит Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

МЗС України передало до посольства Польщі та представництва ЄС в Україні ноти щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

"Такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС", - написав він.

За його словами, існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС.

МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності, зазначив Ніколенко.

"Лише так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.

Єврокомісія 28 квітня на переговорах із п'ятьма країнами досягла політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Було вирішено запровадити заборону на ввезення української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, що становить 90% імпорту. Водночас, країни-члени ЄС скасовують односторонню блокаду.

Крім того, Єврокомісія вирішила фінансово підтримати фермерів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії. Для них буде виділено 100 млн євро.

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