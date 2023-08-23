Єврокомісія: РФ спотворює історію та отруює ЄС дезінформацією

Державний апарат РФ займається спотворенням історію та поширенням всіляких фейків і теорій змов з метою "отруєння демократії" в інших країнах дезінформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Європейської комісії.

Така заява віце-президентки Віри Юрової та комісара юстиції Дідьє Рейндерса була зроблена напередодні Загальноєвропейського дня пам'яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів, що відзначається 22 серпня.

"84 роки тому підписання пакту Молотова - Ріббентропа, за яким пішов початок Другої світової війни, відкрило один із найпохмуріших глав у європейській історії. У цю важливу дату в історії нашого континенту ми вшановуємо незліченні жертви тоталітарних та авторитарних режимів", - йдеться у заяві.

Також у ЄК підтвердили своє зобов'язання зробити все, щоб запобігти повторенню таких трагедій.

Проте, зазначається у релізі, у лютому 2022 року Європа та весь світ "зі жахом і подивом спостерігали, як Путін повернув війну, переслідування та незаконну окупацію на наш континент".

"Державний апарат Росії спотворює історію та поширює змови з метою отруїти наші демократії зловмисною дезінформацією. Ми продовжимо нашу роботу щодо пропаганди пам'яті та надання фактів для усунення таких спотворень, де б ми їх не виявили", - розповіли в ЄК.

Також у спільній заяві йдеться, що зараз народ Україна бореться за мир та демократію.

"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, оскільки ця війна спрямована на захист наших демократій. Наша свобода не підлягає обговоренню, як і свобода України", - наголосили у Єврокомісії.

Довідка: Загальноєвропейський день пам'яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів

Цей пам'ятний день відзначається з 2009 року, коли Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає "проголосити 23 серпня загальноєвропейським Днем пам'яті жертв усіх тоталітарних режимів".

Єврокомісія підтримує проекти по всій Європі, присвячені історії тоталітарних злочинів.

У липні 2023 року Комісія оголосила другий заклик до Європейської наративної обсерваторії щодо боротьби з дезінформацією після COVID-19. Цей заклик фінансуватиме проект, спрямований на виявлення та аналіз появи дезінформації та оман, що вводять в оману, про війну РФ проти України.

Російська ІПСО та приклади пропаганди проти України

Нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що російські політтехнологи підготували новий раунд дезінформаційної кампанії, націленої на міжнародну дискредитацію нашої країни, та розпалювання внутрішньополітичних розбратів.

За словами представника ГУР Вадима Скибіцького, РФ на нинішньому етапі націлила свою пропаганду на спробу руйнування внутрішньої єдності українського суспільства та довіри між Україною та союзниками.

У середині серпня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили про те, що росіяни запустили чергову ІПСО у соціальних мережах у спробі розпалити ненависть до мешканців Львівської області.

Раніше повідомлялося, що в мережі поширюється інформація, що нібито колишній президент США Річард Ніксон передбачив американську війну в Україні. Однак це - фейк.

Близько місяця тому стало відомо, що РФ вдалася до чергової інформаційно-психологічної операції проти України. Цього разу поширює повідомлення про нібито "зруйновану енергетичну інфраструктуру".