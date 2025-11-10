Єврокомісія нагадала Орбану про плани повністю відмовитися від російського газу і нафти
Євросоюз планує до кінця 2027 року повністю відмовитися від купівлі російської нафти і газу.
Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявила офіційний представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.
Вона зазначила, що не може коментувати рішення США запровадити винятки із санкцій для Угорщини, щоб вона могла й надалі купувати російську нафту.
"Хочу нагадати, що влітку ми презентували ініціативу REPower, спрямовану на поступову та ефективну відмову від імпорту нафти і газу з Росії до кінця 2027 року", - додала представниця ЄК.
Вона нагадала, що в рамках санкцій проти Росії Євросоюз запровадив заборону на імпорт російської нафти, зробивши винятки для Угорщини та Словаччини.
"Мета цього винятку - забезпечити енергетичну безпеку цих двох країн. Це означає, що і Словаччина, і Угорщина можуть, у рамках цього винятку, продовжувати імпортувати російську нафту", - уточнила Анна-Кайса Ітконен.
Поїздка Орбана до Трампа
Нагадаємо, минулого тижня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав Вашингтон і зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.
Орбан полетів до США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти найбільших російських нафтових компаній - "Лукойла" і "Роснефти".
Після переговорів глава угорського уряду заявив, що йому вдалося домогтися від Трампа винятків із санкцій, щоб Угорщина змогла далі купувати російську нафту.
Під час переговорів Трамп заявляв про те, що Угорщині нібито складно знайти альтернативу поставкам із РФ, тому що в неї немає виходу до моря.