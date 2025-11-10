Єврокомісія нагадала Орбану про плани повністю відмовитися від російського газу і нафти

Євросоюз планує до кінця 2027 року повністю відмовитися від купівлі російської нафти і газу.

Як передає РБК-Україна , про це на брифінгу заявила офіційний представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Вона зазначила, що не може коментувати рішення США запровадити винятки із санкцій для Угорщини, щоб вона могла й надалі купувати російську нафту.

"Хочу нагадати, що влітку ми презентували ініціативу REPower, спрямовану на поступову та ефективну відмову від імпорту нафти і газу з Росії до кінця 2027 року", - додала представниця ЄК.

Вона нагадала, що в рамках санкцій проти Росії Євросоюз запровадив заборону на імпорт російської нафти, зробивши винятки для Угорщини та Словаччини.

"Мета цього винятку - забезпечити енергетичну безпеку цих двох країн. Це означає, що і Словаччина, і Угорщина можуть, у рамках цього винятку, продовжувати імпортувати російську нафту", - уточнила Анна-Кайса Ітконен.