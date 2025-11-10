Еврокомиссия напомнила Орбану о планах полностью отказаться от российского газа и нефти

Евросоюз планирует к концу 2027 года полностью отказаться от покупки российской нефти и газа.

Как передает РБК-Украина , об этом на брифинге заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Она отметила, что не может комментировать решение США ввести исключения из санкций для Венгрии, чтобы она могла и дальше покупать российскую нефть.

"Хочу напомнить, что летом мы представили инициативу REPower, направленную на постепенный и эффективный отказ от импорта нефти и газа из России к концу 2027 года", - добавила представитель ЕК.

Она напомнила, что в рамках санкций против России Евросоюз ввел запрет на импорт российской нефти, сделав исключения для Венгрии и Словакии.

"Цель этого исключения - обеспечить энергетическую безопасность этих двух стран. Это означает, что и Словакия, и Венгрия могут, в рамках этого исключения, продолжать импортировать российскую нефть", - уточнила Анна-Кайса Итконен.