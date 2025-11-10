ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Еврокомиссия напомнила Орбану о планах полностью отказаться от российского газа и нефти

Брюссель, Понедельник 10 ноября 2025 21:14
UA EN RU
Еврокомиссия напомнила Орбану о планах полностью отказаться от российского газа и нефти Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз планирует к концу 2027 года полностью отказаться от покупки российской нефти и газа.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Она отметила, что не может комментировать решение США ввести исключения из санкций для Венгрии, чтобы она могла и дальше покупать российскую нефть.

"Хочу напомнить, что летом мы представили инициативу REPower, направленную на постепенный и эффективный отказ от импорта нефти и газа из России к концу 2027 года", - добавила представитель ЕК.

Она напомнила, что в рамках санкций против России Евросоюз ввел запрет на импорт российской нефти, сделав исключения для Венгрии и Словакии.

"Цель этого исключения - обеспечить энергетическую безопасность этих двух стран. Это означает, что и Словакия, и Венгрия могут, в рамках этого исключения, продолжать импортировать российскую нефть", - уточнила Анна-Кайса Итконен.

Поездка Орбана к Трампу

Напомним, на прошлой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Вашингтон и встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Орбан полетел в США после того, как Вашингтон ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний - "Лукойла" и "Роснефти".

После переговоров глава венгерского правительства заявил, что ему удалось добиться от Трампа исключений из санкций, чтобы Венгрия смогла дальше покупать российскую нефть.

В ходе переговоров Трамп заявлял о том, что Венгрии якобы сложно найти альтернативу поставкам из РФ, потому что у нее нет выхода к морю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Венгрия Виктор Орбан
Новости
Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Энергоатоме": должны быть приговоры
Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Энергоатоме": должны быть приговоры
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа