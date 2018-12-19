Еврокомиссия и Италия достигли компромисса по бюджету

Фото: Валдис Домбровскис (flickr.com-epp)

Теперь бюджет предусматривает дефицит на уровне чуть больше 2% ВВП

Европейская комиссия не будет штрафовать Италию за превышение таргетируемого дефицита бюджета страны в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter заместителя председателя ЕК Валдиса Домбровскиса.

Ранее по итогам длительных консультаций с Брюсселем бюджет Италии на 2019 год был скорректирован и теперь предусматривает дефицит на уровне чуть больше 2% ВВП по сравнению с первоначальными 2,4%, которые нарушали правила ЕС и могли привести к дисциплинарным мерам со стороны Еврокомиссии.

"Для того, чтобы найти решение по вопросу итальянского бюджета, потребовалось много усилий и длительные переговоры. Будем честны: решение не идеальное. Однако оно позволит избежать процедуры чрезмерного дефицита (Excessive Deficit Procedure, EDP) на данном этапе, если согласованные меры будут полностью реализованы", - говорится в сообщении.

Отметим, 23 октября Европейская комиссия отклонила проект бюджета Италии. Кроме того, Брюссель назвал его беспрецедентным нарушением бюджетных правил. Отметим, согласно проекту дефицит бюджета Италии заложен в размере 2,4% ВВП, что в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства.

Правительство Италии утвердило проект бюджета несмотря на резкую критику Еврокомиссии. Глава Министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа заявлял, что Италия не изменит бюджет несмотря на возможные санкции ЕС