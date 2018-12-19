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Єврокомісія та Італія досягли компромісу щодо бюджету

Новини » Політика    19.12.2018 - 20:01
Єврокомісія та Італія досягли компромісу щодо бюджету
Фото: Валдіс Домбровскіс (flickr.com-epp)

Тепер бюджет передбачає дефіцит на рівні трохи більше 2% ВВП

Європейська комісія не буде штрафувати Італію за перевищення за таргетованого дефіциту бюджету країни в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter заступника голови ЄК Валдіса Домбровскіса.

Раніше за підсумками тривалих консультацій з Брюсселем бюджет Італії на 2019 рік був скоректований і тепер передбачає дефіцит на рівні трохи більше 2% ВВП порівняно з початковими 2,4%, які порушували правила ЄС і могли призвести до дисциплінарних заходів з боку Єврокомісії.

"Для того, щоб знайти рішення з питання італійського бюджету, знадобилося багато зусиль і тривалі переговори. Будемо чесними: рішення не ідеальне. Проте воно дозволить уникнути процедури надмірного дефіциту (Excessive Deficit Procedure, EDP) на даному етапі, якщо узгоджені заходи будуть повністю реалізовані", - йдеться в повідомленні.

Єврокомісія та Італія досягли компромісу щодо бюджету

Відзначимо, 23 жовтня Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії. Крім того, Брюссель назвав його безпрецедентним порушенням бюджетних правил. Зазначимо, згідно з проектом дефіцит бюджету Італії закладений у розмірі 2,4% ВВП, що в три рази перевищує орієнтири попереднього італійського уряду.

Уряд Італії затвердив проект бюджету незважаючи на різку критику Єврокомісії. Глава Міністерства економіки і фінансів Італії Джованні Тріал заявляв, що Італія не змінить бюджет незважаючи на можливі санкції ЄС

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