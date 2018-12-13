В Еврокомисии заявили, что бюджетных уступок со стороны Италии недостаточно

Фото: Пьер Московичи (flickr.com/worldeconomicforum)

Основное предложение, поданное итальянским правительством, предусматривает дефицит бюджета на уровне 2,04%

Европейский комиссар по вопросам экономики Пьер Московичи заявил, что Еврокомиссия и Италия не достигли прогресса в ходе переговоров об италийском бюджете на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ANSA.

Сообщается, что Италия подала пакет изменений в закон о бюджете на 2019 год. Основное предложение, поданное итальянским правительством, предусматривает дефицит бюджета на уровне 2,04% (вместо прежних 2,4%), что подтверждает, что в Риме состоялись переговоры относительно целей и бюджетных балансов.

"Это шаг в правильном направлении, но этого недостаточно. Есть еще шаги, которые нужно сделать, возможно, с обеих сторон", - сказал Московичи.

Отметим, 23 октября Европейская комиссия отклонила проект бюджета Италии. Кроме того, Брюссель назвал его беспрецедентным нарушением бюджетных правил. Отметим, согласно проекту дефицит бюджета Италии заложен в размере 2,4% ВВП, что в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства.

Правительство Италии утвердил проект бюджета несмотря на резкую критику Еврокомиссии. Глава Министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа заявлял, что Италия не изменит бюджет несмотря на возможные санкции ЕС