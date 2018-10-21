Правительство Италии утвердило проект бюджета несмотря на резкую критику Еврокомиссии

Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

Проект бюджета был одобрен всеми фракциями коалиции

В субботу, 20 октября, правительство Италии утвердило проект государственного бюджета на 2019 год, который критиковала Европейская комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По словам премьера Италии Джузеппе Конте, проект бюджета был одобрен всеми фракциями коалиции на внеочередном заседании правительства. Конте отметил, что Италия настроена вести конструктивный диалог с Евросоюзом в ближайшие недели.

Отмечается, что лидеры правящих партий "5 звезд" и "Лига", которые занимают должности вице-премьеров, заявили, что не видят возможностей для изменений проекта бюджета.

Внеочередное заседание правительства было вызвано частично также из-за того, что лидер партии "5 звезд" заявил, что в проект бюджета были внесены несогласованные в коалиции изменения. Речь идет, в частности, о предложении об продлении действия налоговой амнистии на деньги, которые были выведены за границу, а затем возвращены в Италии.

Кроме того, окончательный ответ на замечания из Брюсселя по бюджету Италия должна предоставить Еврокомиссии 22 октября.

Напомним, ранее Европейская комиссия усилила давление на Италию, раскритиковав проект бюджета страны на 2019 год, который Брюссель назвал беспрецедентным нарушением бюджетных правил ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер Италии заявил, что санкции против РФ должны быть "временными". Также Италия выступила против нового режима санкций ЕС за кибератаки.