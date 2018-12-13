Италия изменила бюджет, чтобы избежать санкций ЕС

Фото: Еврокомиссия (flickr_com_photosmartinschulz)

Ранее власти страны не соглашалась на уступки

Италия изменила проект национального бюджета на 2019 год по требованию Европейской комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

На такой шаг власти страны пошли, чтобы избежать открытия дисциплинарной процедуры Еврокомиссии.

Как отмечается, договоренности стороны достигли во время встречи премьер-министра Италии Джузеппе Конте, министра финансов Джованни Триа с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Во время встречи были представлены предложения по внесению изменений в закон о бюджете на 2019 год, который сейчас обсуждается в парламенте Италии.

Основное предложение, поданное итальянским правительством, предусматривает дефицит бюджета на уровне 2,04%, что подтверждает, что в Риме состоялись переговоры относительно целей и бюджетных балансов.

Переговоры между Еврокомиссией и италийскими властями продолжат в ближайшие недели.

Напомним, 23 октября Европейская комиссия отклонила проект бюджета Италии. Кроме того, Брюссель назвал его беспрецедентным нарушением бюджетных правил. Отметим, согласно проекту дефицит бюджета Италии заложен в размере 2,4% ВВП, что в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства.

Правительство Италии утвердил проект бюджета несмотря на резкую критику Еврокомиссии. Глава Министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа заявлял, что Италия не изменит бюджет несмотря на возможные санкции ЕС