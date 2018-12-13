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У Єврокомісії заявили, що бюджетних поступок з боку Італії недостатньо

Новини » Політика    13.12.2018 - 21:24
У Єврокомісії заявили, що бюджетних поступок з боку Італії недостатньо
Фото: П'єр Московічі (flickr.com/worldeconomicforum)

Основна пропозиція, подана італійським урядом, передбачає дефіцит бюджету на рівні 2,04%

Європейський комісар з питань економіки П'єр Московічі заявив, що Єврокомісія та Італія не досягли прогресу в ході переговорів про італьський бюджет на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ANSA.

Повідомляється, що Італія подала пакет змін до закону про бюджет на 2019 рік. Основна пропозиція, подана італійським урядом, передбачає дефіцит бюджету на рівні 2,04% (замість колишніх 2,4%), що підтверджує, що в Римі відбулися переговори щодо цілей та бюджетних балансів.

"Це крок у правильному напрямку, але цього недостатньо. Є ще кроки, які потрібно зробити, можливо, з обох сторін", - сказав Московічі.

Відзначимо, 23 жовтня Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії. Крім того, Брюссель назвав його безпрецедентним порушенням бюджетних правил. Зазначимо, згідно з проектом дефіцит бюджету Італії закладений у розмірі 2,4% ВВП, що в три рази перевищує орієнтири попереднього італійського уряду.

Уряд Італії затвердив проект бюджету незважаючи на різку критику Єврокомісії. Глава Міністерства економіки і фінансів Італії Джованні Тріал заявляв, що Італія не змінить бюджет незважаючи на можливі санкції ЄС

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