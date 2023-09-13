Єврокомісар вніс пропозицію щодо продовження заборони на імпорт української продукції

Голова офісу єврокомісара з питань торгівлі Міхаель Гегер вніс подання про продовження обмежень на імпорт української продукції. Зазначається, що пропозиція ґрунтується

При цьому наразі невідомо, мова йде про продовження обмежень до кінця 2023 року чи на коротший термін.

Остаточне рішення залежить від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Водночас видання вважає, що подання може бути сигналом на користь того, що заборону все ж продовжать.

Заборона на імпорт українського зерна

У травні Євросоюз дозволив Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку.

При цьому зберігався транзит вантажів для експорту продукції в інші країни. Термін дії цієї заборони має закінчитися 15 вересня.

На початку вересня п'ять країн виступили за продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця року.

Вчора прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна продовжила заборону на імпорт українського зерна, через що Україна заявила про намір звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі.

До того ж, сьогодні в Угорщині заявили про домовленість з Румунією, Словаччиною та Болгарією про продовження заборони на імпорт українського зерна. Хоча раніше в Болгарії заявляли про можливість скасування заборони.

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