Еврокомиссар внес предложение о продлении запрета на импорт украинской продукции

В Еврокомиссии внесли представление о продлении запрета на импорт украинской агропродукции в пять соседних стран после 15 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Глава офиса еврокомиссара по вопросам торговли Михаэль Гегер внес представление о продлении ограничений на импорт украинской продукции.
При этом пока неизвестно, речь идет о продлении ограничений до конца 2023 года или на более короткий срок.
Окончательное решение зависит от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В то же время издание считает, что представление может быть сигналом в пользу того, что запрет все же будет продлен.
В мае Евросоюз разрешил Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке.
При этом сохранялся транзит грузов для экспорта продукции в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.
В начале сентября пять стран выступили за продление запрета на импорт украинского зерна до конца года.
Вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна продлила запрет на импорт украинского зерна, из-за чего Украина заявила о намерении обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации.
К тому же, сегодня в Венгрии заявили о договоренности с Румынией, Словакией и Болгарией о продолжении запрета на импорт украинского зерна. Хотя ранее в Болгарии заявляли о возможности отмены запрета.
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