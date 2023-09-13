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Еврокомиссар внес предложение о продлении запрета на импорт украинской продукции

Фото: еврокомиссар внес предложение о продлении запрета на импорт украинской продукции (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Еврокомиссии внесли представление о продлении запрета на импорт украинской агропродукции в пять соседних стран после 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Глава офиса еврокомиссара по вопросам торговли Михаэль Гегер внес представление о продлении ограничений на импорт украинской продукции.

При этом пока неизвестно, речь идет о продлении ограничений до конца 2023 года или на более короткий срок.

Окончательное решение зависит от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В то же время издание считает, что представление может быть сигналом в пользу того, что запрет все же будет продлен.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае Евросоюз разрешил Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке.

При этом сохранялся транзит грузов для экспорта продукции в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

В начале сентября пять стран выступили за продление запрета на импорт украинского зерна до конца года.

Вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна продлила запрет на импорт украинского зерна, из-за чего Украина заявила о намерении обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации.

К тому же, сегодня в Венгрии заявили о договоренности с Румынией, Словакией и Болгарией о продолжении запрета на импорт украинского зерна. Хотя ранее в Болгарии заявляли о возможности отмены запрета.

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