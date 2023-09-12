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Продовження заборони на імпорт зерна у Польщі: Україна звернеться до арбітражу СОТ

Вівторок 12 вересня 2023 15:26
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Продовження заборони на імпорт зерна у Польщі: Україна звернеться до арбітражу СОТ Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) через те, що Польща вирішила продовжити заборону на імпорт зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Twitter.

Глава українського уряду наголосив, що наша країна дотримується зобов'язань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ.

За його словами, Україна не хотіла і не хоче шкодити польським фермерам і дуже цінує підтримку польського народу та польських сімей.

"Але у разі порушення торговельного права на користь передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутися до арбітражу СОТ з приводу компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди щодо тарифів та торгівлі", - додав Шмигаль.

Арбітраж СОТ

Варто зауважити, що до арбітражу Світової організації торгівлі звертаються для того, щоб врегулювати торговельні суперечки.

Наприклад, арбітраж може визнати певні торгові обмеження однієї країни стосовно іншої такими, що порушують правила міжнародної торгівлі.

Заборона імпорту зерна

Заборону на імпорт українського зерна Польща та ще чотири країни Євросоюзу запровадили у травні. Спочатку це була ініціатива на рівні окремих держав, але згодом її затвердила Єврокомісія.

Обмеження, які запровадила ЄК, діють до 15 вересня, але сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що Польща вирішила їх продовжити.

Все це відбувається напередодні парламентських виборів у Польщі, які пройдуть 15 жовтня.

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