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Угорщина хоче продовжити та розширити заборону на імпорт української продукції

Угорщина, Середа 13 вересня 2023 11:56
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Угорщина хоче продовжити та розширити заборону на імпорт української продукції Фото: Угорщина хоче продовжити та розширити заборону на імпорт української продукції (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Угорщина домовилася з Румунією, Словаччиною та Болгарією про продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя у Facebook.

"Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не прийме рішення про продовження існуючого мораторію, то ми будемо вживати національних заходів в індивідуальному порядку", - сказав він.

Надь зазначив, що нова заборона має стосуватиметься ширшого спектру української продукції, ніж нинішні заходи.

За його словами, країни хочуть продовжити заборону на імпорт українського продовольства до кінця року.

Заборона на імпорт українського зерна

У травні ЄС дозволив Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. Проте цьому транзит вантажів дозволений для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони мав закінчитися 15 вересня.

При цьому на початку вересня п'ять країн виступили за продовження заборони на імпорт українського зерна у ці країни до кінця року.

Вчора прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна продовжила заборону на імпорт українського зерна. При цьому у Болгарії розглядають можливість скасування заборони.

Додамо, що Україна та більшість європейських країн проти продовження ембарго на імпорт зерна.

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