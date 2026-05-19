ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Еврокомиссар раскритиковал США за ослабление нефтяных санкций против РФ

17:00 19.05.2026 Вт
2 мин
Брюссель подчеркнул, что исключение из санкций только увеличит финансовые доходы Кремля
aimg Валерий Ульяненко
Еврокомиссар раскритиковал США за ослабление нефтяных санкций против РФ Фото: Валдис Домбровскис (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Брюссель раскритиковал решение США продолжить ослабление нефтяных санкций против РФ. Там отметили, что это только увеличит финансовые доходы Кремля.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Читайте также: Россия расширяет "теневой флот" для экспорта сжиженного газа

По его словам, этот шаг лишь увеличит финансовые прибыли России, полученные с начала войны в Иране.

"С точки зрения ЕС мы не считаем, что сейчас время ослаблять давление на Россию", - подчеркнул еврокомиссар.

Он также отметил, что именно страна-агрессор получает выгоду от войны в Иране и роста цен на ископаемое топливо.

"Соответственно, если уж на то пошло, нам нужно усилить это давление", - сказал Домбровскис.

Что предшествовало

В понедельник, 18 мая, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продлил временную 30-дневную общую лицензию. Она откроет доступ наиболее уязвимым странам к российской нефти, которая сейчас находится в море.

Бессент добавил, что США готовы также выдавать отдельные специальные лицензии при необходимости.

В американском Минфине убеждены, что это решение позволит перенаправить часть поставок в наиболее уязвимые страны. В то же время оно уменьшит возможности Китая накапливать дешевую российскую нефть.

РБК-Украина также писало, что, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, за период двухмесячного ослабления санкций РФ могла дополнительно получить более 5 млрд долларов.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оснований для ослабления санкционного давления на Россию пока нет, поскольку это только будет стимулировать ее агрессию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Нафта Санкции против России
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе