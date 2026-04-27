Єврокомісар назвав найефективніший союз для України: це не НАТО і ЄС

Європейський оборонний союз міг би інтегрувати оборонні можливості країн-членів ЄС, а також України, Британії та Норвегії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
"Членство в НАТО для України наразі недоступне. Повноцінне членство у ЄС – це складний процес, який не може гарантувати швидку інтеграцію оборонних можливостей", - заявив Кубілюс.
За його словами, найефективнішим інструментом для України у найближчі роки може стати пошук нового інструменту, який би зосереджувався саме на інтеграції європейських оборонних можливостей.
"Нам потрібен Європейський оборонний союз, який дозволить інтегрувати оборонні можливості України, Британії та Норвегії з оборонними можливостями країн-членів ЄС", - підкреслив європейський комісар з питань оборони.
Він зазначив, що така інтеграція могла б забезпечити Україні надійні гарантії безпеки після встановлення справедливого миру, а також слугувати важливою основою для її ефективного відновлення.
Кубілюс також підкреслив, що паралельне приєднання України до спільного ринку та Європейського оборонного союзу в найближчій перспективі стало б "чітким елементом європейської стратегічної політики щодо України".
Варто зазначити, що попри ряд перепон останнім часом взаємодія України з Альянсом та оборонними структурами ЄС значно посилилася.
Так, Україна візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться в Туреччині. Наразі сторони узгоджують формат присутності та склад української делегації.
Також раніше представники НАТО офіційно висловили захоплення українськими бойовими роботами, відзначивши їхню здатність до миттєвої адаптації під мінливі умови фронту.
На тлі цих змін у Євросоюзі почали розробляти власний план колективної оборони, спрямований на усунення бюрократичних перепон НАТО та посилення автономності Європи.
Для перевірки цих механізмів Брюссель уже запланував масштабні навчання, які стануть випробуванням спроможності ЄС діяти у разі агресії без прямого залучення ресурсів США.