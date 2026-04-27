Еврокомиссар назвал самый эффективный союз для Украины: это не НАТО и ЕС

14:48 27.04.2026 Пн
2 мин
Какие страны кроме Украины могут войти в самый эффективный союз?
aimg Константин Широкун
Фото: Андрюс Кубилюс (Getty Images)

Европейский оборонный союз мог бы интегрировать оборонные возможности стран-членов ЕС, а также Украины, Британии и Норвегии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

"Членство в НАТО для Украины пока недоступно. Полноценное членство в ЕС - это сложный процесс, который не может гарантировать быструю интеграцию оборонных возможностей", - заявил Кубилюс.

По его словам, самым эффективным инструментом для Украины в ближайшие годы может стать поиск нового инструмента, который бы сосредотачивался именно на интеграции европейских оборонных возможностей.

"Нам нужен Европейский оборонный союз, который позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Британии и Норвегии с оборонными возможностями стран-членов ЕС", - подчеркнул европейский комиссар по вопросам обороны.

Он отметил, что такая интеграция могла бы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности после установления справедливого мира, а также служить важной основой для ее эффективного восстановления.

Кубилюс также подчеркнул, что параллельное присоединение Украины к общему рынку и Европейскому оборонному союзу в ближайшей перспективе стало бы "четким элементом европейской стратегической политики в отношении Украины".

Сотрудничество Украины и НАТО

Стоит отметить, что, несмотря на ряд препятствий, в последнее время взаимодействие Украины с Альянсом и оборонными структурами ЕС значительно усилилось.

Так, Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится в Турции. Сейчас стороны согласовывают формат присутствия и состав украинской делегации.

Также ранее представители НАТО официально выразили восхищение украинскими боевыми роботами, отметив их способность к мгновенной адаптации под меняющиеся условия фронта.

На фоне этих изменений в Евросоюзе начали разрабатывать собственный план коллективной обороны, направленный на устранение бюрократических преград НАТО и усиление автономности Европы.

Для проверки этих механизмов Брюссель уже запланировал масштабные учения, которые станут испытанием способности ЕС действовать в случае агрессии без прямого привлечения ресурсов США.

