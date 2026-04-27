Еврокомиссар назвал самый эффективный союз для Украины: это не НАТО и ЕС

"Членство в НАТО для Украины пока недоступно. Полноценное членство в ЕС - это сложный процесс, который не может гарантировать быструю интеграцию оборонных возможностей", - заявил Кубилюс.

По его словам, самым эффективным инструментом для Украины в ближайшие годы может стать поиск нового инструмента, который бы сосредотачивался именно на интеграции европейских оборонных возможностей.

"Нам нужен Европейский оборонный союз, который позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Британии и Норвегии с оборонными возможностями стран-членов ЕС", - подчеркнул европейский комиссар по вопросам обороны.

Он отметил, что такая интеграция могла бы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности после установления справедливого мира, а также служить важной основой для ее эффективного восстановления.

Кубилюс также подчеркнул, что параллельное присоединение Украины к общему рынку и Европейскому оборонному союзу в ближайшей перспективе стало бы "четким элементом европейской стратегической политики в отношении Украины".

Сотрудничество Украины и НАТО

Стоит отметить, что, несмотря на ряд препятствий, в последнее время взаимодействие Украины с Альянсом и оборонными структурами ЕС значительно усилилось.

Так, Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится в Турции. Сейчас стороны согласовывают формат присутствия и состав украинской делегации.

Также ранее представители НАТО официально выразили восхищение украинскими боевыми роботами, отметив их способность к мгновенной адаптации под меняющиеся условия фронта.