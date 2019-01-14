Євродепутати закликають британців відмовитися від Brexit

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Євродепутати сказали, якщо британці вирішать залишитися, то їм будуть раді

Понад сто депутатів Європарламенту звернулися з відкритим листом до громадян Британії з закликом відмовитися від Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

У листі євродепутати пишуть, що у разі скасування Brexit, вони підтримають це рішення і надалі працюватимуть з ними задля "реформування і покращення Європейського Союзу".

"Ми просимо вас ще раз подумати щодо виходу з ЄС в інтересах майбутніх поколінь", - закликають депутати.

"Ми хочемо послати сигнал народу, а також Палаті громад і дати зрозуміти: якщо британці вирішать залишитися, то їм будуть раді", - заявив євродепутат від німецького Християнсько-демократичного Союзу (ХДС) Петер Лізе, котрий також підписав звернення.

Раніше РБК-Україна писало, що найбільші донори Brexit, мільярдер Пітер Харгрівз і фінансист Кріспін Оуді, вважають, що Велика Британія залишиться у складі ЄС. Харгрівз вважає, що уряд скоріше за все, спочатку попросить продовжити формальний процес виходу з ЄС, а потім і зовсім призначить повторний референдум. Мільярдер надав 3,2 млн фунтів (4 млн доларів) на кампанію з Brexit.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія покине Євросоюз 29 березня. Також Мей заявила, що парламент Британії проведе голосування щодо Brexit 15 січня.