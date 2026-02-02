Євро відступає від рекорду: офіційний курс на 3 лютого

Після рекорду наприкінці січня НБУ продовжив знижувати курс євро і на 3 лютого він становить 50,91 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Євро (НБУ): 50,91 грн;
Долар (НБУ): 42,97 грн;
Євро в обмінниках: 51,41–51,54 грн
Національний банк встановив офіційний курс євро на 3 лютого на рівні 50,91 гривень, що на 12 копійок нижче курсу днем раніше. Точне значення курсу становить 50,9062 гривень.
Офіційний курс долара на 3 лютого складає 42,9697 гривні (+0,16 гривні).
Середні курси купівлі-продажу долара в обмінниках і касах комерційних банків станом на 17:00 3 лютого становили 42,69-43,23 гривень (зростання на 5-9 копійок до вартості валюти вранці). При цьому, середні обмінні курси євро на 17:00 становлять 50,70-51,41 гривень (зростання на 1-8 копійок).
У порівнянні із 2 лютого вартість долара в обмінниках виросла на 9 копійок, а євро - знизилися на 12-13 копійок.
У найбільших за кількістю клієнтів - фізосіб банків вартість купівлі євро становить 51,30 гривень ("ПриватБанк"), 50,75 гривень ("Ощадбанк") та 51,27 гривень у Monobank.
Як змінюється офіційний курс євро останніми днями?
НБУ продовжує знижувати курс після рекордного значення 51,24 гривень;
Який курс євро встановлений на 3 лютого?
Офіційний курс євро становить 50,91 гривень;
Який курс долара встановив НБУ на 3 лютого?
Офіційний курс долара становить 42,97 гривень.
Нагадаємо,30 січня - 1 лютого офіційний курс євро тримався на максимумі - 51,24 гривні був встановлений НБУ на 30 січня. Це значення збереглося і на 1 лютого. На наступний день Нацбанк знизив курс валюти Єврозони на 22 копійки - до 51,02 гривень.
Обмінний курс євро може становити 50-51,5 гривень (купівля-продаж). Такий прогноз надавав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.