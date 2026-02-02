Евро отступает от рекорда: официальный курс на 3 февраля: официальный курс на 3 февраля

Курс валют: главное

Евро (НБУ): 50,91 грн;

Доллар (НБУ): 42,97 грн;

Евро в обменниках: 51,41-51,54 грн

Национальный банк установил официальный курс евро на 3 февраля на уровне 50,91 гривен, что на 12 копеек ниже курса днем ранее. Точное значение курса составляет 50,9062 гривен.

Официальный курс евро начал существенно падать (Инфографика РБК-Украина)

Официальный курс доллара на 3 февраля составляет 42,9697 гривны (+0,16 гривны).

Читайте также: Китай бросает вызов доллару? Си Цзиньпин очертил планы по международному статусу юаня

Сколько стоит валюта в обменниках

Средние курсы купли-продажи доллара в обменниках и кассах коммерческих банков по состоянию на 17:00 3 февраля составляли 42,69-43,23 гривен (рост на 5-9 копеек к стоимости валюты утром). При этом, средние обменные курсы евро на 17:00 составляют 50,70-51,41 гривен (рост на 1-8 копеек).

По сравнению со 2 февраля стоимость доллара в обменниках выросла на 9 копеек, а евро - снизились на 12-13 копеек.

Читайте также: Евро подешевел до 51,40 грн: курс в обменниках на 2 февраля

Какой курс евро у крупнейших банков?

У крупнейших по количеству клиентов - физлиц банков стоимость покупки евро составляет 51,30 гривен ("ПриватБанк"), 50,75 гривен ("Ощадбанк") и 51,27 гривен в Monobank.

Вопросы и ответы:

Как меняется официальный курс евро в последние дни?

НБУ продолжает снижать курс после рекордного значения 51,24 гривен;

Какой курс евро установлен на 3 февраля?

Официальный курс евро составляет 50,91 гривен;

Какой курс доллара установил НБУ на 3 февраля?

Официальный курс доллара составляет 42,97 гривен.