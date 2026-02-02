ua en ru
Китай кидає виклик долару? Сі Цзіньпін окреслив плани щодо міжнародного статусу юаня

Понеділок 02 лютого 2026 02:21
Китай кидає виклик долару? Сі Цзіньпін окреслив плани щодо міжнародного статусу юаня Фото: глава КНР Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав зробити китайський юань однією з основних глобальних резервних валют, що має зміцнити роль Пекіна у світовій фінансовій системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише FT, керівництво Китаю давно прагне до інтернаціоналізації юаня, але подібні коментарі стали найчіткішим на сьогодні визначенням мети Сі - створення "сильної валюти" і ширшого фінансового фундаменту, який Пекін повинен буде побудувати для її підтримки.

У промові, опублікованій у партійному журналі Qiushi, Сі зазначив, що Китай має створити "потужну валюту", яка широко використовується в міжнародній торгівлі, інвестиціях і на валютних ринках, а також здобути статус резервної валюти.

Це, на думку лідера КНР, вимагатиме сильнішого центрального банку, конкурентоспроможних фінансових інститутів і міжнародних фінансових центрів.

Такий заклик відображає довгострокову стратегію Пекіна щодо посилення впливу у глобальній економіці, особливо на тлі ознак ослаблення долара США та зміни лідерства у Федеральній резервній системі, що підштовхує інші центральні банки переглядати свої валютні портфелі та ризики, пов’язані з доларовими активами.

Аналітики підкреслюють, що для реалізації цих планів Пекіну знадобиться не тільки політична воля, а й реальні економічні реформи, зокрема поліпшення доступу до китайського фінансового ринку та зміцнення довіри іноземних інвесторів.

Позиція Сі Цзіньпіна щодо юаня як резервної валюти може стати важливим сигналом для світових фінансових ринків і відображати масштабні зміни у світовій валютній архітектурі в умовах геополітичної напруги та економічної конкуренції.

Нагадаємо, кілька днів тому американський лідер Дональд Тарамп привітав зниження курсу долара, назвавши це "чудовим" результатом для американського бізнесу та експорту.

Під час спілкування з пресою Трамп наголосив, що міг би маніпулювати силою валюти, проте вважає це непотрібним.

Водночас президент США розкритикував Китай та Японію за їхні минулі спроби девальвувати єну та юань, назвавши таку конкуренцію несправедливою щодо американських товарів.

