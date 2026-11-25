На четвер, 26 листопада, Національний банк України встановив нові значення обох валют. Офіційні курси долара та євро взяли напрямок на зниження.

Скільки коштує долар і євро та яку валюту обрати для заощаджень, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

За офіційним курсом НБУ на четвер, 26 листопада, долар коштує 45,27 гривні. Порівняно із середою, 25 листопада, американська валюта подешевшала на 8 копійок – напередодні її курс становив 45,35 гривні.

Євро також знизився в ціні. На 26 листопада НБУ встановив курс європейської валюти на рівні 49,53 гривні, що на 7 копійок менше порівняно з попереднім банківським днем. У середу офіційний курс євро становив 49,60 гривні.

Фото: курс валют НБУ на 26 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Долар чи євро: яку валюту обрати для заощаджень

Як розповів в подкасті РБК-Україна ''ЦЕ БАЗА'' віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов, розподіляти валютні заощадження варто з урахуванням власних потреб і планів. Зокрема, людям, які часто подорожують або їздять у відрядження до країн Європи, доцільно тримати більшу частину накопичень у євро.

Такий підхід допоможе уникнути додаткових витрат на конвертацію доларів у європейську валюту.

Водночас, Сергій Мамедов не вважає євро особливо привабливим інструментом саме для інвестування за нинішніх умов.

За його словами, дохідність гривневих інструментів залишається вищою, а серед валютних активів доларові наразі забезпечують кращу дохідність, ніж єврові.

Однак якщо людина планує витрачати гроші в євро найближчими місяцями, придбати необхідну суму заздалегідь може бути доцільніше, ніж відкладати обмін на потім.

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