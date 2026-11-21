Наприкінці листопада валютний ринок України може залишатися відносно спокійним, попри зростання інфляції, подорожчання пального та підвищений попит на іноземну валюту. Наступного тижня долар на міжбанку прогнозують у межах 45,1–45,75 грн, а євро – 50–52 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий .

Що впливатиме на курс валют наприкінці листопада

Одним із головних чинників тиску на гривню залишатиметься інфляція. У жовтні її річний показник сягнув 11%, а за перші 10 місяців року ціни зросли на 10,3%.

На валютний ринок також впливатиме подорожчання пального. У жовтні пальне та мастила зросли в ціні на 5,3%. Це може збільшувати витрати виробників і постачальників, адже вартість пального закладена у собівартість багатьох товарів і послуг.

Серед інших чинників, які впливатимуть на валютний ринок, експерт називає:

постійні атаки на енергетичну, промислову, транспортну та соціальну інфраструктуру;

зростання потреб імпортерів в іноземній валюті;

нерівномірне співвідношення попиту та пропозиції на міжбанківському ринку.

За прогнозом Лєсового, з 23 по 29 листопада попит на міжбанківському валютному ринку може на 15–20% перевищувати пропозицію. Для покриття цього дисбалансу Національний банк здійснюватиме валютні інтервенції. Їхній можливий тижневий обсяг оцінюється в 1–1,5 млрд доларів.

Саме присутність регулятора на ринку залишатиметься одним із головних чинників стримування курсових коливань. Завдяки механізму керованої гнучкості НБУ зможе обмежувати надмірне зростання вартості валюти та згладжувати дисбаланси попиту і пропозиції.

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Як ''чорна п’ятниця'' може вплинути на курс долара

Додатковим чинником для готівкового валютного ринку стане ''чорна п’ятниця'', яка припадає на 27 листопада.

За словами експерта, сезонні знижки в торговельних мережах можуть спонукати частину українців використати валютні заощадження для покупок. Це, своєю чергою, здатне збільшити пропозицію готівкової валюти та стримувати її подорожчання.

Також наприкінці листопада може скоротитися різниця між курсами купівлі та продажу долара в банках і обмінниках. Якщо раніше в окремих установах вона сягала 1–1,5 грн, то надалі може стати меншою.

Яким буде курс долара та євро 23–29 листопада

За попереднім прогнозом Тараса Лєсового, наступного тижня валютний ринок залишатиметься відносно збалансованим. Очікувані курсові коридори становитимуть:

міжбанківський ринок: долар – 45,1–45,75 грн, євро – 50–52 грн;

готівковий ринок: долар – 45,5–46,2 грн, євро – 50–52 грн.

Щоденні курсові зміни, за прогнозом, будуть помірними. На міжбанку вони можуть становити до 0,05–0,15 грн, у комерційних банках – до 0,1–0,2 грн, а в обмінниках – до 0,3 грн.

Середні тижневі відхилення курсів очікуються в межах 1–1,5% від стартових показників тижня.

Отже, попри інфляційний тиск, воєнні ризики та підвищений попит на валюту, наприкінці листопада різких курсових коливань не прогнозують. Важливу роль у стримуванні дисбалансів і надмірного зростання курсу відіграватимуть валютні інтервенції Національного банку.

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