У середу, 25 листопада, вартість іноземних валют в українських обмінниках продовжила зростати. Долар додав у ціні як під час купівлі, так і продажу. Євро також подорожчав, а банківські курси відрізняються залежно від способу обміну.

За якими курсами можна купити та продати долари й євро в банках та обмінниках, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок середи, 25 листопада, долар в обмінниках купують по 45,55 гривні (+10 коп), а продають – по 45,70 гривні (+5 коп).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 50,03 гривні (+15 коп), а продають – по 50,30 гривні (+6 коп).

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 45,19 гривні для купівлі валюти (+19 коп) та 45,74 гривні для її продажу (+12 коп).

Євро банки купують у середньому по 49,46 гривні (+16 коп), а продають – по 50,32 гривні (+10 коп).

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,70 гривні (+25 коп), а для карток – по 45,66 гривні (+21 коп). Купує валюту банк у відділеннях по 45,10 гривні (+35 коп), а для карток – по 45,25 гривні (+35 коп).

Євро у відділеннях банку можна купити по 50,25 гривні (+10 коп), а карткою – також по 50,25 гривні (без змін). Курс купівлі становить 49,25 гривні у відділеннях (+10 коп) та 49,48 гривні для карток (+23 коп).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,70 гривні (+10 коп), а для карток – по 45,90 гривні (+15 коп). Купівля долара доступна за курсом 45,15 гривні в застосунку (+15 коп) та 45,05 гривні для карток (+15 коп).

Євро в застосунку можна купити по 50,25 гривні (+5 коп), а карткою – по 50,50 гривні (+10 коп). Курс купівлі становить 49,45 гривні в застосунку (+10 коп) та 49,30 гривні для карток (+10 коп).

''ПУМБ'' продає долари під час готівкового обміну по 45,80 гривні (без змін), а за комерційним курсом – також по 45,80 гривні (без змін). Банк купує долари по 45,20 гривні під час готівкового обміну (без змін) та по 45,30 гривні за комерційним курсом (+10 коп).

Євро в готівкових касах банку можна купити по 50,40 гривні (+10 коп), а здати – по 49,70 гривні (+10 коп).

Monobank сьогодні продає долари по 45,64 гривні (+14 коп), а євро – по 50,24 гривні (+26 коп). Купує валюту банк по 45,26 гривні за долар (+20 коп) та по 49,60 гривні за євро (+32 коп).

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