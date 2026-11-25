В четверг, 26 ноября, Национальный банк Украины установил новые значения обеих валют. Официальные курсы доллара и евро приняли направление на понижение.

Сколько стоит доллар и евро и какую валюту выбрать для сбережений, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

По официальному курсу НБУ на четверг, 26 ноября, доллар стоит 45,27 гривны. По сравнению со средой, 25 ноября, американская валюта подешевела на 8 копеек – накануне курс составил 45,35 гривны.

Евро тоже снизился в цене. На 26 ноября НБУ установил курс европейской валюты на уровне 49,53 гривны, что на 7 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. В среду официальный курс евро составил 49,60 грн.

Фото: курс валют НБУ на 26 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Доллар или евро: какую валюту выбрать для сбережений

Как рассказал в подкасте РБК-Украина ''ЭТО БАЗА'' вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов, распределять валютные сбережения следует с учетом собственных потребностей и планов. В частности, людям, часто путешествующим или ездящим в командировку в страны Европы, целесообразно держать большую часть накоплений в евро.

Такой подход поможет избежать дополнительных расходов по конвертации долларов в европейскую валюту.

В то же время Сергей Мамедов не считает евро особо привлекательным инструментом именно для инвестирования в нынешних условиях.

По его словам, доходность гривневых инструментов остается выше, а среди валютных активов долларовые обеспечивают лучшую доходность, чем евро.

Однако, если человек планирует тратить деньги в евро в ближайшие месяцы, приобрести необходимую сумму заранее может быть целесообразнее, чем откладывать обмен на потом.

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