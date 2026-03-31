Євро різко подешевшав, долар просів: курс валют обмінниках та банках 31 березня

09:40 31.03.2026 Вт
3 хв
Євро за добу втратив до 30 копійок, долар демонструє більш стримане зниження
aimg Марія Кучерявець
Євро різко подешевшав, долар просів: курс валют обмінниках та банках 31 березня Фото: курс валют в Україні змінюється на користь гривні (колаж РБК-Україна)

Гривня набирає силу: долар повільно дешевшає, а євро різко пішов вниз. Банки та обмінники синхронно знижують курси, а онлайн-купівля валюти залишається вигіднішою.

Що відбувається з курсом валют в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Психологічної межі немає. Що відбувається з курсом долара та чи є дефіцит валюти - пояснює НБУ

Головне:

  • Гривня посилюється: на готівковому ринку триває зміцнення національної валюти відносно долара та євро.
  • Долар в обмінниках: курс купівлі впав до 43,90 грн (-5 коп.), здати валюту можна по 43,77 грн (-3 коп.).
  • Стрімке падіння євро: європейська валюта втратила в обмінниках найбільше - 25 коп. на купівлі (50,75 грн) та 30 коп. на здачі (50,50 грн).
  • Банківський сектор: долар у касах коштує в середньому 44,09 грн (-6 коп.), тоді як євро здешевшав на 10-15 коп. (до 50,90 грн при покупці).
  • Вигідні онлайн-курси: найбільші банки (ПриватБанк, Ощадбанк, "Пумб", Monobank) пропонують купувати валюту в додатках дешевше, ніж у фізичних відділеннях - курс долара онлайн стартує від 43,90-44,05 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 31 березня на готівковому ринку України спостерігається подальше посилення національної валюти. Основні іноземні валюти демонструють зниження вартості.

За даними порталу Minfin, середній курс в обмінниках змінився порівняно з ранком 30 березня.

Фото: курс валют на 31 березня (інфографіка РБК-Україна)

Американська валюта продовжує поступове зниження. Долар у продажу подешевшав до 43,90 грн (-5 коп.), тоді як здати його можна по 43,77 грн (-3 коп.).

Євро демонструє більш відчутне падіння. За добу курс знизився на 25 копійок при купівлі та на 30 копійок при здачі. Станом на сьогодні європейську валюту можна придбати в середньому за 50,75 грн, а здати - по 50,50 грн.

Курс у банках

Банківський сектор також відреагував на зміни ринку. Ситуація з готівковим доларом залишається відносно стабільною, тоді як євро дешевшає синхронно з обмінниками.

У касах банків курс купівлі долара дещо знизився, тоді як курс прийому залишився на рівні попереднього дня. Зокрема, придбати валюту можна за 44,09 грн (-6 коп.), здати - по 43,60 грн.

Щодо євро, у банках зафіксовано більш помітні зміни. Середній курс становить 50,90 грн (-10 коп.) при купівлі та 50,20 грн (-15 коп.) при здачі.

Серед великих банків:

  • ПриватБанк продає долар у відділеннях по 44,10 грн, для карткових операцій - по 44,05 грн. Євро можна купити по 50,75 грн у касах та по 50,76 грн безготівково.
  • Ощадбанк встановив курс долара для карток на рівні 44,20 грн, у мобільному застосунку - 44,00 грн. Євро безготівково коштує 51,10 грн, у додатку - 50,90 грн.
  • "Пумб" продає долар у відділеннях по 44,10 грн, онлайн - по 43,90 грн. Євро - 50,90 грн у касах та 50,70 грн у застосунку.
  • Monobank пропонує долар по 44,05 грн, євро - по 50,75 грн.
Читайте також: Тиск та невизначеність: до якого максимуму може дійти курс долара у квітні - прогноз банкіра

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Росія атакувала висотку в Одесі: пошкоджені кілька поверхів, є постраждалий
