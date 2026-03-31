Евро резко подешевел, доллар просел: курс валют обменниках и банках 31 марта

Гривна набирает силу: доллар медленно дешевеет, а евро резко пошел вниз. Банки и обменники синхронно снижают курсы, а онлайн-покупка валюты остается более выгодной.

Что происходит с курсом валют в Украине - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Гривна усиливается : на наличном рынке продолжается укрепление национальной валюты по отношению к доллару и евро.

: на наличном рынке продолжается укрепление национальной валюты по отношению к доллару и евро. Доллар в обменниках: курс покупки упал до 43,90 грн (-5 коп.), сдать валюту можно по 43,77 грн (-3 коп.).

курс покупки упал до 43,90 грн (-5 коп.), сдать валюту можно по 43,77 грн (-3 коп.). Стремительное падение евро : европейская валюта потеряла в обменниках больше всего - 25 коп. на покупке (50,75 грн) и 30 коп. на сдаче (50,50 грн).

: европейская валюта потеряла в обменниках больше всего - 25 коп. на покупке (50,75 грн) и 30 коп. на сдаче (50,50 грн). Банковский сектор : доллар в кассах стоит в среднем 44,09 грн (-6 коп.), тогда как евро подешевел на 10-15 коп. (до 50,90 грн при покупке).

: доллар в кассах стоит в среднем 44,09 грн (-6 коп.), тогда как евро подешевел на 10-15 коп. (до 50,90 грн при покупке). Выгодные онлайн-курсы: крупнейшие банки (ПриватБанк, Ощадбанк, "Пумб", Monobank) предлагают покупать валюту в приложениях дешевле, чем в физических отделениях - курс доллара онлайн стартует от 43,90-44,05 грн.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 31 марта на наличном рынке Украины наблюдается дальнейшее усиление национальной валюты. Основные иностранные валюты демонстрируют снижение стоимости.

По данным портала Minfin, средний курс в обменниках изменился по сравнению с утром 30 марта.

Фото: курс валют на 31 марта (инфографика РБК-Украина)

Американская валюта продолжает постепенное снижение. Доллар в продаже подешевел до 43,90 грн (-5 коп.), тогда как сдать его можно по 43,77 грн (-3 коп.).

Евро демонстрирует более ощутимое падение. За сутки курс снизился на 25 копеек при покупке и на 30 копеек при сдаче. По состоянию на сегодня европейскую валюту можно приобрести в среднем за 50,75 грн, а сдать - по 50,50 грн.

Курс в банках

Банковский сектор также отреагировал на изменения рынка. Ситуация с наличным долларом остается относительно стабильной, тогда как евро дешевеет синхронно с обменниками.

В кассах банков курс покупки доллара несколько снизился, тогда как курс приема остался на уровне предыдущего дня. В частности, приобрести валюту можно по 44,09 грн (-6 коп.), сдать - по 43,60 грн.

Что касается евро, в банках зафиксированы более заметные изменения. Средний курс составляет 50,90 грн (-10 коп.) при покупке и 50,20 грн (-15 коп.) при сдаче.

Среди крупных банков: