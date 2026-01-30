ua en ru
Евро подешевел. Какой курс в обменниках 30 января

Украина, Пятница 30 января 2026 15:17
Евро подешевел. Какой курс в обменниках 30 января Фото: Курс евро в обменниках снизился после рекордного максимума (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Стоимость евро в обменниках и кассах банков снизилась на 11 копеек после стабилизации курса НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

  • евро в обменниках можно купить за 51,52 гривен,

  • официальный курс евро последними днями держится на уровне 51,23-51,24 гривен,

  • курс на межбанке упал на 5 копеек до 51,21 гривен

Средний курс продажи евро на наличном рынке 30 января составил 51,52 гривны, что на 11 копеек ниже стоимости валюты днем ранее. При этом, курс покупки евро снизился на 8 копеек - до 50,82 гривен.

Стоимость доллара на наличном рынке немного выросла. Курс продажи валюты США в обменниках увеличился на 1 копейку - до 43,13 гривен, а курс покупки - до 42,59 гривен.

Евро подешевел. Какой курс в обменниках 30 января

Стоимость евро на наличном рынке начала снижение (инфографика РБК-Украина)

Динамика официального курса

Курс евро в обменниках начал небольшое снижение благодаря тому, что на протяжение 28-30 января официальный курс прекратил рост и стабилизовался на отметках 51,23-51,24 гривен. Это произошло после длительного периода роста курса.

Ситуация на межбанке

На межбанковском валютном рынке в результате торгов 29 января средние курсы покупки-продажи доллара уменьшилися на 5 копеек - до 42,77-42,80 гривен. Стоимость евро на этом сегменте рынка также снизилась на 4-5 копеек - до 51,18-51,21 гривен.

Вопросы и ответы:

Сколько стоит евро в обменниках?

В среднем курс продажи составляет 51,52 гривны;

Почему курс евро в обменниках снизился?

Из-за стабилизации официального курса;

Как изменился курс доллара и евро на межбанке?

Обе валюты подешевели на 5 копеек.

Напомним, с 1 по 30 января 2026 года официальный курс евро вырос на 1,45 гривен, а доллара - снизился на 50 копеек. Значение курса евро на 30 января достигло рекордного значения - 51,24 гривны.

Снижение курса доллара к гривне объясняется внутренними проблемами в США (угроза нового шатдауна, напряженные отношения между президентом Дональдом Трампом и главой ФРС Джеромом Паэллом), а также опасениями инвесторов.

Также, отмечал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, последним временем на межбанк начали выходить агрохолдинги и продавать избыток валюты, что увеличивает ее предложение и опускает цену на доллар США.

