Євро підскочив до долара до максимуму за чотири роки: у чому причина

Долар залишається під тиском у середу, 17 вересня. Індекс долара, що відображає його динаміку до кошика валют торгових партнерів, зріс на 0,1%. Це сталося після падіння на 0,7% днем раніше, до мінімальних рівнів з початку липня.

Євро опустився на 0,1% і становив 1,1857 долара після зростання до 1,1867 долара у вівторок - максимуму з вересня 2021 року.

Ставка і заяви Пауелла

ФРС, як очікується, знизить ключову ставку на чверть відсотка - до діапазону 4,00%-4,25%. Головною подією стане пресконференція глави регулятора Джерома Пауелла, де буде дано оцінки майбутньої політики.

"Ринки фактично кидають виклик ФРС, очікуючи надм'яких сигналів", - зазначив стратег Pepperstone Ділін Ву. "Велике питання в тому, чи зможе Пауелл виправдати очікування, чи на ринок чекає короткостроковий струс у позиціях за доларом і золотом".

Зростання активності з хеджування

Як зазначає Financial Times, іноземні інвестори в американські активи почали активно страхувати свої вкладення від ризиків, пов'язаних із доларом. За даними Deutsche Bank, уперше за чотири роки обсяг хеджованих інвестицій в облігації та акції США перевищив обсяг без хеджування.

Ситуація різко змінилася після перемоги Дональда Трампа на виборах. "Іноземці можуть повертатися до купівлі активів США, але вони не хочуть доларового ризику", - зазначив стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос. За його словами, інвестори позбавляються від доларової експозиції з безпрецедентною швидкістю.

Зростання активності з хеджування стало однією з причин падіння долара більш ніж на 10% до кошика світових валют цього року

Оцінки аналітиків і стратегів

"Долар буде основним потерпілим від падіння інституційної довіри", - вважає старший стратег Pictet Asset Management Арун Саї. У JPMorgan також відзначають зростання інтересу до хеджування на тлі слабких економічних даних США. "Це не момент продати Америку. Це момент захеджувати долар", - заявила співголова відділу валютних стратегій банку Міра Чандан.

Згідно з опитуванням Bank of America, у вересні 38% керівників фондів планували збільшити валютне хеджування проти ослаблення долара, тоді як тільки 2% хотіли захиститися від його зміцнення.

Довгострокові тенденції

Раніше іноземні інвестиції в американські акції сприяли зміцненню долара. Але цього року цей зв'язок розірвався через побоювання щодо економіки США та курсу політики Трампа. Індекс S&P 500 зріс на 12% у доларах, але виявився на 2% нижчим у євро.

Інструменти хеджування

Хеджування зазвичай здійснюється через валютні деривативи, наприклад форвардні контракти, які фіксують курс у майбутньому. Падіння ставок у США зробило такі інструменти дешевшими.

"Багато хто не хотів витрачати стільки на хеджування долара", - зазначив Кіт Джакес, головний валютний стратег Société Générale. Однак, за його словами, ринок уже близький до переломного моменту.

У Goldman Sachs вважають, що зниження вартості хеджування приверне більше азіатських інвесторів, що посилить тиск на долар.