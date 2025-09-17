Євро підскочив до долара до максимуму за чотири роки: у чому причина

Євро оновив чотирирічний максимум проти долара. Зростання інтересу до хеджування інвестицій стало однією з причин ослаблення американської валюти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Долар залишається під тиском у середу, 17 вересня. Індекс долара, що відображає його динаміку до кошика валют торгових партнерів, зріс на 0,1%. Це сталося після падіння на 0,7% днем раніше, до мінімальних рівнів з початку липня.
Євро опустився на 0,1% і становив 1,1857 долара після зростання до 1,1867 долара у вівторок - максимуму з вересня 2021 року.
ФРС, як очікується, знизить ключову ставку на чверть відсотка - до діапазону 4,00%-4,25%. Головною подією стане пресконференція глави регулятора Джерома Пауелла, де буде дано оцінки майбутньої політики.
"Ринки фактично кидають виклик ФРС, очікуючи надм'яких сигналів", - зазначив стратег Pepperstone Ділін Ву. "Велике питання в тому, чи зможе Пауелл виправдати очікування, чи на ринок чекає короткостроковий струс у позиціях за доларом і золотом".
Як зазначає Financial Times, іноземні інвестори в американські активи почали активно страхувати свої вкладення від ризиків, пов'язаних із доларом. За даними Deutsche Bank, уперше за чотири роки обсяг хеджованих інвестицій в облігації та акції США перевищив обсяг без хеджування.
Ситуація різко змінилася після перемоги Дональда Трампа на виборах. "Іноземці можуть повертатися до купівлі активів США, але вони не хочуть доларового ризику", - зазначив стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос. За його словами, інвестори позбавляються від доларової експозиції з безпрецедентною швидкістю.
Зростання активності з хеджування стало однією з причин падіння долара більш ніж на 10% до кошика світових валют цього року
"Долар буде основним потерпілим від падіння інституційної довіри", - вважає старший стратег Pictet Asset Management Арун Саї. У JPMorgan також відзначають зростання інтересу до хеджування на тлі слабких економічних даних США. "Це не момент продати Америку. Це момент захеджувати долар", - заявила співголова відділу валютних стратегій банку Міра Чандан.
Згідно з опитуванням Bank of America, у вересні 38% керівників фондів планували збільшити валютне хеджування проти ослаблення долара, тоді як тільки 2% хотіли захиститися від його зміцнення.
Раніше іноземні інвестиції в американські акції сприяли зміцненню долара. Але цього року цей зв'язок розірвався через побоювання щодо економіки США та курсу політики Трампа. Індекс S&P 500 зріс на 12% у доларах, але виявився на 2% нижчим у євро.
Хеджування зазвичай здійснюється через валютні деривативи, наприклад форвардні контракти, які фіксують курс у майбутньому. Падіння ставок у США зробило такі інструменти дешевшими.
"Багато хто не хотів витрачати стільки на хеджування долара", - зазначив Кіт Джакес, головний валютний стратег Société Générale. Однак, за його словами, ринок уже близький до переломного моменту.
У Goldman Sachs вважають, що зниження вартості хеджування приверне більше азіатських інвесторів, що посилить тиск на долар.
Національний банк України поки зберігає долар США як головну курсоутворювальну валюту, але вивчає перехід на євро. Поки що чіткого плану змінювати базову валюту немає, і поки що головною залишається долар.
Кабмін заклав у проєкті держбюджету на 2026 рік середній курс євро на рівні 49,4 грн/євро. Розрахунковий курс долара становитиме 45,7 грн/долар.
На 17 вересня офіційний курс євро становить 48,65 гривень. Це далеко від максимуму 2 липня - 49,40 гривень через падіння курсу долара до гривні за цей час. Саме на підставі курсу долара НБУ встановлює курс євро до гривні.