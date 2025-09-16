ua en ru
Долар дешевшає третій день поспіль, євро зростає

Україна, Вівторок 16 вересня 2025 15:53
Долар дешевшає третій день поспіль, євро зростає Фото: курс долара впав на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1752 гривень за 1 долар (-0,0565 грн).
Долар дешевшає третій день поспіль, євро зростає

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,6567 гривень за 1 євро (+0,1600 грн).
Долар дешевшає третій день поспіль, євро зростає

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 5 копійок до 41,16-41,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар дешевшає третій день поспіль, євро зростає

udinform.com

На готівковому ринку долар впав до 41,40 гривень, євро зріс до 48,75 гривень.

Прогноз курсу

Кабмін заклав у проєкті держбюджету на 2026 рік середній курс євро на рівні 49,4 грн/євро. Розрахунковий курс долара становитиме 45,7 грн/долар.

Ці курси ніяк не впливають на валютно-курсову політику НБУ.

