Долар дешевшає третій день поспіль, євро зростає

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1752 гривень за 1 долар (-0,0565 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 48,6567 гривень за 1 євро (+0,1600 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс впав на 5 копійок до 41,16-41,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку долар впав до 41,40 гривень, євро зріс до 48,75 гривень.