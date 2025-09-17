Евро подскочил к доллару до максимума за четыре года: в чем причина

Евро обновил четырехлетний максимум против доллара. Рост интереса к хеджированию инвестиций стал одной из причин ослабления американской валюты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Доллар остается под давлением в среду, 17 сентября. Индекс доллара, отражающий его динамику к корзине валют торговых партнеров, вырос на 0,1%. Это произошло после падения на 0,7% днем ранее, до минимальных уровней с начала июля.
Евро опустился на 0,1% и составил 1,1857 доллара после роста до 1,1867 доллара во вторник - максимума с сентября 2021 года.
ФРС, как ожидается, снизит ключевую ставку на четверть процента - до диапазона 4,00%-4,25%. Главным событием станет пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла, где будут даны оценки будущей политики.
"Рынки фактически бросают вызов ФРС, ожидая сверхмягких сигналов", - отметил стратег Pepperstone Дилин Ву. "Большой вопрос в том, сможет ли Пауэлл оправдать ожидания или же рынок ждет краткосрочная встряска в позициях по доллару и золоту".
Как отмечает Financial Times, иностранные инвесторы в американские активы начали активно страховать свои вложения от рисков, связанных с долларом. По данным Deutsche Bank, впервые за четыре года объем хеджированных инвестиций в облигации и акции США превысил объем без хеджирования.
Ситуация резко изменилась после победы Дональда Трампа на выборах. "Иностранцы могут возвращаться к покупке активов США, но они не хотят долларового риска", - отметил стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос. По его словам, инвесторы избавляются от долларовой экспозиции с беспрецедентной скоростью.
Рост активности по хеджированию стал одной из причин падения доллара более чем на 10% к корзине мировых валют в этом году
"Доллар будет основным пострадавшим от падения институционального доверия", - считает старший стратег Pictet Asset Management Арун Саи. В JPMorgan также отмечают рост интереса к хеджированию на фоне слабых экономических данных США. "Это не момент продать Америку. Это момент захеджировать доллар", - заявила со-глава отдела валютных стратегий банка Мира Чандан.
Согласно опросу Bank of America, в сентябре 38% управляющих фондов планировали увеличить валютное хеджирование против ослабления доллара, тогда как только 2% хотели защититься от его укрепления.
Ранее иностранные инвестиции в американские акции способствовали укреплению доллара. Но в этом году эта связь разорвалась из-за опасений относительно экономики США и курса политики Трампа. Индекс S&P 500 вырос на 12% в долларах, но оказался на 2% ниже в евро.
Хеджирование обычно осуществляется через валютные деривативы, например форвардные контракты, которые фиксируют курс в будущем. Падение ставок в США сделало такие инструменты дешевле.
"Многие не хотели тратить столько на хеджирование доллара", - отметил Кит Джакес, главный валютный стратег Société Générale. Однако, по его словам, рынок уже близок к переломному моменту.
В Goldman Sachs считают, что снижение стоимости хеджирования привлечет больше азиатских инвесторов, что усилит давление на доллар.
Национальный банк Украины пока сохраняет доллар США как главную курсообразующую валюту, но изучает переход на евро. Пока четкого плана менять базовую валюту нет, и пока что главной остается доллар.
Кабмин заложил в проекте госбюджет на 2026 году средний курс евро на уровне 49,4 грн/евро. Расчетный курс доллара составит 45,7 грн/доллар.
На 17 сентября официальный курс евро составляет 48,65 гривен. Это далеко от максимума 2 июля - 49,40 гривен из-за падения курса доллара к гривне за это время. Именно на основании курса доллара НБУ устанавливает курс евро к гривне.